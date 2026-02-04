Od plotek aż huczało! Oto dziewczyna Huberta Hurkacza? Hania zasiadła w boksie tenisisty

KH Bartosz Olszewski
2026-02-04 12:01

W trakcie turnieju Australian Open zrobiło się głośno o dziewczynie Huberta Hurkacza. Tomasz Smokowski na antenie Eurosportu przekazał, że najlepszy polski tenisista jest w związku. Tymczasem w pierwszym turnieju po AO w boksie Hurkacza zasiadła tajemnicza dziewczyna! Internauci szybko połączyli kropki i są przekonani, że to właśnie urocza Hania skradła serce Hubiego.

Hubert Hurkacz i jego dziewczyna?

i

Autor: Zrzut ekranu z transmisji,/ Associated Press Hubert Hurkacz i jego dziewczyna?

Hubert Hurkacz świetnie zaczął nowy sezon, prowadząc reprezentację Polski do zwycięstwa w United Cup, ale później nie było już tak dobrze. W wielkoszlemowym Australian Open odpadł już w drugiej rundzie po gładkiej porażce z niżej notowanym Ethanem Quinnem (4:6, 6:7, 1:6). Równie rozczarowująco zakończył się jego występ w turnieju ATP 250 w Montpellier, gdzie pomimo rozstawienia przegrał już pierwszy mecz z innym młodym Amerykaninem, Martinem Dammem (6:7, 4:6). Wygląda na to, że zdecydowanie lepiej wiedzie mu się obecnie w życiu prywatnym.

Dziewczyna Hurkacza pokazała się w jego boksie?

Już w trakcie Australian Open kibice usłyszeli o dziewczynie Hurkacza. Tomasz Smokowski stwierdził na antenie Eurosportu, że tenisista jest obecnie w związku. Wcześniej takiej informacji nie było w przestrzeni publicznej, więc natychmiast zrobiło się o tym głośno. A plotki tylko przybrały na sile po ostatnim występie Hurkacza w Montpellier, gdzie w jego boksie obok trenerów zasiadła tajemnicza brunetka, niewidziana wcześniej na jego meczach!

Czy to właśnie ona skradła serce Hubiego? Internauci są już tego pewni i szybko dotarli do informacji o dziewczynie. To pochodząca z Łodzi Hania Walicka. Na Instagramie ma blisko 5 tysięcy obserwujących, a jednym z nich jest Hurkacz! Podobną liczbę obserwujących zgromadziła na TikToku, choć po pojawieniu się w boksie tenisisty oba jej profile stały się prywatne. Co ciekawe, ze sportem była związana już wcześniej - uprawiała lekkoatletykę i odnosiła sukcesy w młodzieżowych kategoriach.

Hubert Hurkacz zaprasza na wspólny trening w Monaco! Niesamowita licytacja w ramach WOŚP!

Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, wygląda na to, że Hubi i Hania zdradzili się w Montpellier, tworząc kolejny głośny związek w polskim sporcie.

