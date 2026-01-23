Hubert Hurkacz zaprasza na wspólny trening w Monaco! Niesamowita licytacja w ramach WOŚP!

2026-01-23 17:25

Hubert Hurkacz dołączył do 34. Finału WOŚP, a osobę która wygra jego licytację, czekają niesamowite atrakcje. Tenisista zaprosi ją na wspólny trening w Monaco. A to nie wszystko!

Jak co roku, znani z ludzie z życia publicznego, muzyki czy sportu przyłączyli się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocnu. 34. Finału WOŚP odbędzie się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Do Fundacji napłynęły wyjątkowe przedmioty od wyjątkowych ludzi. Hubert Hurkacz też - jak co roku - przyłączył się do akcji. Trwa licytacja tenisisty z Wrocławia, a jej zwycięzcę czekają niesamowite atrakcje. Szczegóły poniżej:

Hubert Hurkacz zwycięzcę licytacji zaprosi na wspólny trening tenisowy na kortach Country Clubu w Monaco, tego na którego terenie odbywa się turniej ATP Masters 1000.

- Porozmawiamy o tenisie, popracujemy nad serwisem (skutecznym, niekoniecznie ponad 200 km/h), a na zakończenie rozegramy tie-break’a. Po ciężkich zajęciach, koniecznie wspólny lunch na terenie Country Club - zdradza szczegóły Hubi.

Licytacja Huberta Hurkacza trwa TUTAJ. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące akcji. 

