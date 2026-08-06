Transpłciowa koszykarka robi furorę. Doradca Karola Nawrockiego oburzony: "To policzek"

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-06 10:00

Julie Tétart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, dominuje we francuskiej Ligue Féminine 2 i marzy o występach w amerykańskiej WNBA. Na doniesienia o jej sukcesach zareagował ostro Marcin Możdżonek, były siatkarz reprezentacji Polski, a obecnie doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

Julie Tetart zupełnie zdominowała drugą ligę koszykówki kobiet we Francji. Mierząca 191 cm i potężnie umięśniona (uprawia też kulturystykę) zawodniczka w sezonie 2025/2026 zdobywa średnio około 21 punktów i 20 zbiórek na mecz, bijąc rekordy (m.in. 30 zbiórek w jednym spotkaniu).

Urodzona w 1992 roku Julie Tetart zaczęła trenować koszykówkę jako dziecko w Saint-Quentin. Przez lata grała w męskich drużynach regionalnych. Coming out nastąpił, gdy była już dorosła. Hormonoterapię rozpoczęła około 2021–2022, a operacje zmiany płci zakończyła w 2024 r. Po przerwie wróciła do gry w barwach Monaco. Występuje na pozycji środkowej.

Jej wyniki wywołują burzliwą dyskusję o uczciwości sportu kobiecego. Krytycy wskazują na przewagę fizyczną wynikającą z męskiej budowy. Julie Tetart odpowiada, że terapia hormonalna znacząco obniżyła jej siłę, wytrzymałość i skoczność, a ona gra zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mimo to spotyka się z hejtem na boiskach i w sieci, ale podkreśla, że chce po prostu grać w koszykówkę i być sobą.

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GALERIA: Transpłciowa koszykarka Julie Tetart robi furorę we Francji

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Jej wyniki zostały docenione przez portal Eurobasket.com, który wybrał ją za koszykarkę roku. Julie Tetart nie ukrywa, że marzy o występach w WNBA, ale przyznała, że jest to mało realne. - Gdyby się ze mną skontaktowali, nie odmówiłabym. Trzeba jednak być realistką. Jestem już wiekowa, a istnieją znacznie lepsze zawodniczki ode mnie - stwierdziła.

Na doniesienia o jej sukcesach ostro zareagował Marcin Możdżonek, były siatkarz reprezentacji Polski, a obecnie polityk Konfederacji i doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

"Koszykarka" Absolutnie nigdy nie możemy dopuścić do tak skandalicznej sytuacji, w której biologiczny mężczyzna będzie rywalizować z kobietami. Poniższa sytuacja to nie tylko policzek w twarz wymierzony płci pięknej, ale przede wszystkim złamanie najważniejszej zasady w sporcie: fair play - napisał Marcin Możdżonek na platformie X.

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