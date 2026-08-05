To dlatego Nawrocki ułaskawił "Starucha"! Adwokat wszystko ujawnił

Piotr "Staruch" Staruchowicz kojarzony jest przede wszystkim z "Żyletą", trybuną na stadionie Legii Warszawa. Przez długie lata prowadził doping i należał do grona najbardziej wpływowych osób wśród kibiców klubu z Łazienkowskiej. Wywoływał głośne afery, gdy spoliczkował piłkarza Jakuba Rzeźniczaka czy pobił kibica Polonii Warszawa. Zakazem stadionowym został ukarany przez sąd za prowadzenie dopingu z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.

Piotr Staruchowicz od początku przekonywał, że ukarano go niesłusznie. W trakcie programu na żywo na Kanale Zero publicznie poprosił prezydenta Karola Nawrockiego, a związany z ruchem kibicowskim (fan Lechii Gdańsk) polityk po przyjrzeniu się sprawie ułaskawił "Starucha".

"Staruch" zabrał głos po decyzji Karola Nawrockiego. Padły ostre słowa

Głośne ułaskawianie skomentował teraz na platformie X Krzysztof Wąsowski, adwokat Piotra Staruchowicza.

"Prezydent Karol Nawrocki nie uchylił wyroku, nie uniewinnił Piotra Staruchowicza i nie zastąpił sądu odwoławczego. Zastosował natomiast klasyczny akt łaski w jego skutkowym znaczeniu: darował niewykonany środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe oraz zarządził zatarcie ukarania. Prezydent nie uchylił elementu wyroku w zakresie nałożenia na Starucha grzywny w kwocie 2.500 zł., która została przez Starucha zapłacona" - wyjaśnia adwokat.

Prawnik przedstawił szczegółową chronologię zdarzeń i dokumenty, które mają potwierdzać, że jego klient został ukarany niesłusznie.

"Dokumentacja tworzy dość osobliwy obraz: człowiek został ukarany za przebywanie w miejscu, do którego organizator imprezy wystawił mu dokument wstępu, a następnie sam organizator pisemnie potwierdził, że dokładnie w tym miejscu przebywać mu było wolno" - podsumował adwokat "Starucha". "Nie było to więc „prezydenckie uniewinnienie”. Było to konstytucyjne przecięcie skutków wyroku, który zachował formalną prawomocność, lecz w świetle dokumentów pozostawał wyjątkowo trudny do obrony pod względem faktycznym, prawnym i elementarnie zdroworozsądkowym.

#AktŁaskiStaruch ❗️WPIS EDUKACYJNY❗️👇👇👇Prezydent Karol Nawrocki nie uchylił wyroku, nie uniewinnił Piotra Staruchowicza i nie zastąpił sądu odwoławczego. Zastosował natomiast klasyczny akt łaski w jego skutkowym znaczeniu: darował niewykonany środek karny w postaci… pic.twitter.com/jqkBTEhbKw— Krzysztof A Wąsowski (@KaW1944) August 4, 2026

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