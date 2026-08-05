Najpiękniejsza bramkarka w światowej piłce! Pikantne zdjęcia zakamarków jej ciała rozpalają zmysły

Stefani Jimenez gra na bramce i słynie z niesamowitej urody i pięknego ciała

Stefani Jimenez to nie tylko najpiękniejsza bramkarka w światowej piłce, lecz także sportsmenka, która inspiruje wiele kobiet, i to nie tylko w jej rodzinnym Meksyku. Śliczna golkiperka słynie nie tylko ze znakomitych parad bramkarskich i świetnego refleksu, lecz także z niesamowitej wręcz urody i pięknego ciała, którego różne zakamarki chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad milion kont, co pokazuje jej wielką popularność. Stefani Jimenez często porównywana jest z najpiękniejszą bramkarką świata w hokeju na lodzie - Mikaylą Demaiter, choć panie bardzo się od siebie różnią, zarówno kształtami, jak i kolorem włosów. Demaiter, która regularnie zamieszcza w sieci swoje bardzo pikantne zdjęcia eksponujące biust i pośladki, to jasna blondynka, a Jimenez jest klasyczną latynoską blondynką o szczuplejszej budowie ciała. Mimo odmiennego wyglądu, zdjęcia obu pań rozbudzają wyobraźnię milionów internautów na całym świecie (gorące fotografie Mikayli Demaiter prezentujemy tu).

Galeria: Najpiękniejsza bramkarka w piłce nożnej. Gorące zdjęcia Stefani Jimenez

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Najpiękniejsza bramkarka ma partnera piłkarza. Mogą razem trenować

Najpiękniejsza bramkarka w światowym futbolu ma 32 lata i broni barw meksykańskiej drużyny Pachuca. Je życiowy partner - Javier Eduardo López Ramírez - także występuje w tym klubie. Ciekawe, czy para w wolnym czasie razem trenuje. Z racji tego, że ukochany Stefani Jimenez gra w polu, to grając z partnerką, może szlifować swoje strzały na bramkę. Ona z kolei może doskonalić się w bronieniu. Inna sprawa, że piłkarzowi pewnie trudno skupić się na trenowaniu, widząc między słupkami tak piękną bramkarkę.

Najpiękniejsza latynoska bramkarka na ultraodważnych zdjęciach! Żaden piłkarz jej nie strzeli gola