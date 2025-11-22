Zjawiskowa bramkarka robi furorę wśród kibiców

Kobieca piłka nożna wzbudza wielkie emocje, czasem nawet większe niż rywalizacja mężczyzn. Przykładem może być choćby ostatnie Euro, w którym po raz pierwszy w historii zagrały Polki. Biało-czerwone co prawda z grupy nie wyszły, ale pokazały się z niezłe strony, wygrywając ostatni mecz grupowy z Danią (3:2). Na mistrzostwach Europy z powodów geograficznych nie było Meksyku, a tam kobiecy futbol także cieszy się sporą popularnością. Jedną z ulubionych zawodniczek tamtejszych kibiców jest bramkarka Stefani Jimenez. Szczególnie męskiej części. Zawodniczka bowiem słynie ze zjawiskowej urody. Jest prawdziwą gwiazdą w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad milion kont!

Najpiękniejsza bramkarka świata już prawie nic nie zakrywa. Na te zdjęcia aż wstyd patrzeć!

Stefani Jimenez chętnie pokazuje kształty

Jej posty robią furorę, szczególnie te, na których piękna bramkarka występuje skąpo ubrana. Na niektórych fotografiach widac niemal każdy kawałek ciała Meksykanki. Stefani Jimenez chętnie pokazuje swoje kształty. Zdjęcia zjawiskowej zawodniczki pokazujemy w naszej galerii pod artykułem. Najważniejszy jest jednak futbol. 31-letnia Meksykanka obecnie broni dostępu do bramki drużyny Pachuca. Ostatnio jednak przede wszystkim na treningach, bo w meczach na ogół siedzi na ławce rezerwowych albo nawet na trybunach. Co ciekawe, Stefani Jimenez w życiu prywatnym związała się z... piłkarzem. Jej ukochany - Javierem Eduardo López Ramírez - także jest zawodnikiem klubu Pachuca. Zastanawiają się, czy trenują w domu... Choć piłkarzowi pewnie trudno byłoby skupić się na strzelaniu goli, mając przed oczami tak piękną bramkarkę.

Galeria: Stefani Jimenez, najpiękniejsza latynoska bramkarka