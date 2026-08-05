To ucieszy miliony kibiców. Wielkie zmiany w transmisjach sportowych, jest decyzja

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-05 14:04

Komisja Europejska zatwierdziła przygotowaną przez KRRiT zaktualizowaną listę ważnych wydarzeń sportowych, które będą musiały być dostępne w ogólnopolskiej, bezpłatnej telewizji. Nowe przepisy wejdą w życie po zakończeniu prac nad rozporządzeniem.

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Autor: Associated Press

Od dawna wszyscy wiedzieli, że obowiązujące rozporządzenie jest przestarzałe. W końcu uwzględniało przecież rozgrywki Pucharu UEFA (którego już nie ma od lat, od sezonu 2009/2010 jest Liga Europy). W końcu kibice doczekają się zmian i aktualizacji. Zmiany na liście ważnych wydarzeń sportowych zostały opracowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu konsultacji z widzami, nadawcami, przedstawicielami związków sportowych, właścicielami praw telewizyjnych oraz instytucjami publicznymi. 

Bruksela nie zgłosiła zastrzeżeń i uznała proponowane przepisy za zgodne z prawem Unii Europejskiej. Oznacza to, że zaktualizowana lista będzie obowiązywać z ochroną prawną na terenie całej Unii Europejskiej, a jej zapisy będą musieli respektować również nadawcy działający w innych państwach członkowskich.

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Sportowe wydarzenia za darmo w otwartej telewizji, aktualizacja KRRiT

Jak czytamy w rządowym komunikacie, pełna zaktualizowana lista wydarzeń sportowych, które kibice zobaczy w otwartej telewizji obejmuje:

  • Półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne
  • Zawody Siatkarskiej Ligi Narodów w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce oraz mecze w ramach tej imprezy poza granicami kraju z udziałem reprezentacji Polski
  • Półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn oraz inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne
  • Mistrzostwa Świata i Europy w Lekkoatletyce
  • Półfinały i finały w grze pojedynczej z udziałem zawodniczek i zawodników z Polski w ramach turniejów tenisowych: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open
  • Mecze w ramach Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich klubów, ale dopiero w fazie pucharowej, więc od 1/16 finału do finału.
  • Mecze w mistrzostwach świata Elity mężczyzn w hokeju na lodzie z udziałem reprezentacji Polski.
  • Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym (również zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich)
  • Mecze w koszykówce mężczyzn z udziałem reprezentacji Polski: od ćwierćfinału MŚ do finału i od 1/8 finału ME do finału.
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