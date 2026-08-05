To ucieszy miliony kibiców. Wielkie zmiany w transmisjach sportowych, jest decyzja

Od dawna wszyscy wiedzieli, że obowiązujące rozporządzenie jest przestarzałe. W końcu uwzględniało przecież rozgrywki Pucharu UEFA (którego już nie ma od lat, od sezonu 2009/2010 jest Liga Europy). W końcu kibice doczekają się zmian i aktualizacji. Zmiany na liście ważnych wydarzeń sportowych zostały opracowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji po przeprowadzeniu konsultacji z widzami, nadawcami, przedstawicielami związków sportowych, właścicielami praw telewizyjnych oraz instytucjami publicznymi.

Bruksela nie zgłosiła zastrzeżeń i uznała proponowane przepisy za zgodne z prawem Unii Europejskiej. Oznacza to, że zaktualizowana lista będzie obowiązywać z ochroną prawną na terenie całej Unii Europejskiej, a jej zapisy będą musieli respektować również nadawcy działający w innych państwach członkowskich.

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Sportowe wydarzenia za darmo w otwartej telewizji, aktualizacja KRRiT

Jak czytamy w rządowym komunikacie, pełna zaktualizowana lista wydarzeń sportowych, które kibice zobaczy w otwartej telewizji obejmuje: