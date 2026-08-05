Żona Leo Messiego zaskoczyła zdjęciami w bardzo skąpym bikini! Prawie nic nie zakrywało

Antonela Roccuzzo chyba pozazdrościła Georginie Rodriguez ostatnich gorących fotek w bikini i też rozpaliła Instagram. Argentyńska piękność opublikowała serię zdjęć, na których pozuje w ekstremalnie skąpym microbikini. Delikatny top i minimalna dolna część ledwo zakrywały ciało.

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38-latka, mama trojga synów, wygląda fenomenalnie. Na leżaku, w brązowym kapeluszu, prezentuje idealną, wysportowaną sylwetkę. Post zebrał szybko mnóstwo polubień, a internauci nie kryli zachwytu.

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Leo Messi i jego żona Antonela Roccuzzo znają się od dawna. Poznali się jeszcze jako małe dzieci, gdy mieli po 9 lat. Jednak pobrali się dopiero w 2017 roku. Owocem tego związku są trzej synowie - Thiago, Mateo i Ciro.

GALERIA: Antonela Roccuzzo w bardzo skąpym bikini

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