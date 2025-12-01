Iga Świątek z siostrą Agatą namawiały do dbania o zęby. Wyglądały pięknie! [ZDJĘCIA]

Iga Świątek ostatnie 10 dni spędziła na Mauritiusie, gdzie ładowała akumulatory po długim i ciężkim sezonie. Na początku grudnia tenisowa gwiazda wznowi treningi. Wznowiła też medialną aktywność. Na konferencji prasowej w Hotelu Verte obok warszawskiej Starówki promowała zdrowe nawyki w ramach kampanii marki Oral-B "Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy". Iga pojawiła się wraz ze starszą siostrą Agatą, lekarzem dentystą.

- Przede wszystkim cieszę się, że mam okazję robić tę kampanię z moją siostrą, bo jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja i wcześniej nie miałam takiego doświadczenia, więc jest to świetne urozmaicenie. Cieszę się, że z ORAL-B możemy propagować te wspólne wartości - powiedziała Iga Świątek. - Jeśli chodzi o wiedzę na ten temat i chociażby o to, jakiej techniki używać, to nie jest to wcale takie oczywiste. Dlatego warto też czasami posłuchać ludzi, którzy zjedli na tym zęby - dodała z uśmiechem mistrzyni Wimbledonu.

- Uśmiech jest ważną częścią mojego życia, zwłaszcza odkąd stałam się trochę bardziej popularna. Tym uśmiechem w pewnym sensie mogę nawiązać relacje z moimi fanami, więc wykorzystuję to. Przez lata dbałam o swoje zęby, żeby podzielić się po prostu emocjami z kibicami i mieć z nimi interakcję, której też oni oczekują - podkreślała Iga Świątek.

- Zdrowie jamy ustnej przekłada się na zdrowie całego ciała. I jest to kwestia, która nie zawsze jest poruszana, ale cieszę się, że dzięki tej kampanii tak dużo się dowiedziałam i że mogę szerzyć tę wiedzę, bo takie zdrowe nawyki są podstawą. Wymagają trochę pracy, żeby w pewnym sensie zakodowały się w tej codziennej rutynie, ale naprawdę warto i dopiero systematyczność przynosi takie efekty, jakie chcielibyśmy osiągnąć - stwierdziła Iga Świątek.

