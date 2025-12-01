Iga Świątek z siostrą Agatą namawiały do dbania o zęby. Wyglądały pięknie! [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2025-12-01 14:13

Iga Świątek tuż po powrocie z wakacji na Mauritiusie wzięła udział w konferencji prasowej marki Oral-B. Towarzyszyła jej Agata Świątek. Starsza siostra tenisistki jest lekarzem dentystą. Na spotkaniu pojawiła się m.in. aktorka Małgorzata Socha. Zobaczcie zdjęcia.

Iga Świątek ostatnie 10 dni spędziła na Mauritiusie, gdzie ładowała akumulatory po długim i ciężkim sezonie. Na początku grudnia tenisowa gwiazda wznowi treningi. Wznowiła też medialną aktywność. Na konferencji prasowej w Hotelu Verte obok warszawskiej Starówki promowała zdrowe nawyki w ramach kampanii marki Oral-B "Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy". Iga pojawiła się wraz ze starszą siostrą Agatą, lekarzem dentystą.

- Przede wszystkim cieszę się, że mam okazję robić tę kampanię z moją siostrą, bo jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja i wcześniej nie miałam takiego doświadczenia, więc jest to świetne urozmaicenie. Cieszę się, że z ORAL-B możemy propagować te wspólne wartości - powiedziała Iga Świątek. - Jeśli chodzi o wiedzę na ten temat i chociażby o to, jakiej techniki używać, to nie jest to wcale takie oczywiste. Dlatego warto też czasami posłuchać ludzi, którzy zjedli na tym zęby - dodała z uśmiechem mistrzyni Wimbledonu.

- Uśmiech jest ważną częścią mojego życia, zwłaszcza odkąd stałam się trochę bardziej popularna. Tym uśmiechem w pewnym sensie mogę nawiązać relacje z moimi fanami, więc wykorzystuję to. Przez lata dbałam o swoje zęby, żeby podzielić się po prostu emocjami z kibicami i mieć z nimi interakcję, której też oni oczekują - podkreślała Iga Świątek.

- Zdrowie jamy ustnej przekłada się na zdrowie całego ciała. I jest to kwestia, która nie zawsze jest poruszana, ale cieszę się, że dzięki tej kampanii tak dużo się dowiedziałam i że mogę szerzyć tę wiedzę, bo takie zdrowe nawyki są podstawą. Wymagają trochę pracy, żeby w pewnym sensie zakodowały się w tej codziennej rutynie, ale naprawdę warto i dopiero systematyczność przynosi takie efekty, jakie chcielibyśmy osiągnąć - stwierdziła Iga Świątek.

Iga i Agata Świątek na konferencji otwierającej kampanię Oral-B
51 zdjęć
