Ultazgrabne odsłonięte nogi Igi Świątek wzbudzają podziw na całym świecie! Te zdjęcia wszystko tłumaczą

Iga Świątek zachwyca swoimi nogami

Iga Świątek w tym sezonie - delikatnie mówiąc - nie spisuje się najlepiej. W ostatnim Roland Garros odpadła już w czwartej rundzie, przegrywając z Martą Kostiuk. Raszynianka bardzo blado wypadła na tle rewelacyjnej Mai Chwalińskiej, która dotarła aż do finału French Open. Wydawało się, że podczas kolejnego turnieju wielkoszlemowego - Wimbledomu - Iga Świątek może wrócić na właściwe tory. Niestety, w środę, 24 czerwca, Raszynianka znów przegrała. W 1/8 turnieju WTA w Bad Homburg uległa Amerykance Emmie Navarro 5:7, 6:2, 3:6 i pożegnała się z rywalizacją. Jak zawsze za to widzów zachwyciły ultrazgrabne odsłonione nogi Igi Świątek. Zdjęcia nóg naszej tenisistki można zobaczyć galerii. Nic dziwnego, że robią takie wrażenie. Ale kształty!

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Galeria: Iga Świątek i jej zgrabne nogi

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Iga Świątek zachwyca na przedturniejowych imprezach

Pochodząca z podwarszawskiego Raszyna tenisistka - w przeciwieństwie do swoich rywalek z kortów (m.in. wspomnianej Marty Kostiuk) - nieczęsto prezentuje się w skąpych strojach. Bardzo chętnie ciało odsłania za to Aryna Sabalenka, obecna liderka rankingu WTA. Jej pikantne zdjęcia przyspieszają bicie serca fanów. Iga Świątek jednak także od czasu do czasu pokazuje się w odważnych kreacjach. Kibice szczególną uwagę zwracają na długie, piękne nogi naszej zawodniczki. Od czasu do czasu Iga Świątek pojawia się także w bardziej zmysłowym wydaniu, nie przekraczając jednak przy tym granic dobrego smaku. Polka regularnie zadaje szyku na przedturniejowych imprezach. Najpewniej podobnie będzie przed startem Wimledonu. Po cichu liczymy też na to, że Iga Świątek powtórzy zeszłoroczny sukces i znowu wygra na trawiastych kortach w Londynie. Przypomnijmy, że podczas turnieju Wimbledon 2025 polska tenisistka w finale rozgromiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

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