Jak mieszka Zbigniew Boniek? Tak we Włoszech żyje legenda futbolu

KLS
2026-08-09 7:24

Zbigniew Boniek od lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci polskiego futbolu. Były reprezentant Polski, selekcjoner kadry oraz wieloletni prezes PZPN po zakończeniu kariery piłkarskiej związał swoje życie z Włochami. To właśnie w Rzymie znalazł swoje miejsce i urządził sobie codzienność z dala od piłkarskiego zgiełku.

Z Italią Boniek związany jest zresztą od czasów gry w Serie A. W swojej karierze reprezentował barwy Widzewa Łódź, Juventusu i Romy,  występy na włoskich boiskach przyniosły mu ogromną popularność. Do dziś jest tam postacią doskonale znaną i cenioną przez kibiców.

Po zawieszeniu butów na kołku Boniek nie rozstał się z piłką. Najpierw próbował swoich sił w roli szkoleniowca, a przez pewien czas był również selekcjonerem reprezentacji Polski. Później jego działalność skupiła się przede wszystkim na zarządzaniu futbolem. Przez lata kierował Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a obecnie pozostaje aktywny w strukturach UEFA.

Choć obowiązki zawodowe wciąż zajmują część jego czasu, Boniek od dawna korzysta również z uroków życia w Rzymie. W mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazuje fragmenty swojej codzienności, dzięki czemu kibice mogą zobaczyć, jak wygląda jego życie poza stadionami.

Szczególną uwagę przyciągają fotografie z prywatnej posesji byłego prezesa PZPN. Zdjęcia publikowane przez Bońka pozwalają zajrzeć do jego rzymskiego domu i zobaczyć, w jakich warunkach na co dzień mieszka jedna z największych legend polskiej piłki.

Zbigniew Boniek na tle wybiegu dla koni. Obok salon z telewizorem. O rzymskim życiu legendy futbolu przeczytasz na SE.
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Rzym od lat jest dla Bońka czymś więcej niż tylko miejscem zamieszkania. To właśnie z tym miastem związał sporą część swojego życia i tutaj zdecydował się osiąść na stałe.

Jak wygląda posiadłość Zbigniewa Bońka we Włoszech? Były piłkarz uchyla rąbka tajemnicy za pośrednictwem zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych.

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ZBIGNIEW BONIEK