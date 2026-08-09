Jak mieszka Zbigniew Boniek? Tak we Włoszech żyje legenda futbolu

Z Italią Boniek związany jest zresztą od czasów gry w Serie A. W swojej karierze reprezentował barwy Widzewa Łódź, Juventusu i Romy, występy na włoskich boiskach przyniosły mu ogromną popularność. Do dziś jest tam postacią doskonale znaną i cenioną przez kibiców.

Po zawieszeniu butów na kołku Boniek nie rozstał się z piłką. Najpierw próbował swoich sił w roli szkoleniowca, a przez pewien czas był również selekcjonerem reprezentacji Polski. Później jego działalność skupiła się przede wszystkim na zarządzaniu futbolem. Przez lata kierował Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a obecnie pozostaje aktywny w strukturach UEFA.

Choć obowiązki zawodowe wciąż zajmują część jego czasu, Boniek od dawna korzysta również z uroków życia w Rzymie. W mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazuje fragmenty swojej codzienności, dzięki czemu kibice mogą zobaczyć, jak wygląda jego życie poza stadionami.

Szczególną uwagę przyciągają fotografie z prywatnej posesji byłego prezesa PZPN. Zdjęcia publikowane przez Bońka pozwalają zajrzeć do jego rzymskiego domu i zobaczyć, w jakich warunkach na co dzień mieszka jedna z największych legend polskiej piłki.

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Rzym od lat jest dla Bońka czymś więcej niż tylko miejscem zamieszkania. To właśnie z tym miastem związał sporą część swojego życia i tutaj zdecydował się osiąść na stałe.

Jak wygląda posiadłość Zbigniewa Bońka we Włoszech? Były piłkarz uchyla rąbka tajemnicy za pośrednictwem zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych.