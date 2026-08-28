Jest nowy król Norwegii! Ma żonę po transplantacji płuc, jej syn został skazany za gwałty

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-08-28 10:45

W piątek (28 sierpnia) o godz. 6:35 rano zmarł król Norwegii Harald V. "Odszedł spokojnie w szpitalu Rikshospitalet w Oslo" - przekazano w komunikacie. W tym samym momencie dotychczasowy następca tronu, książę Haakon został nowym monarchą. Jego żona, Mette-Marit ponad dwa miesiące temu przeszła transplantację płuc, a jej syn z poprzedniego związku niedawno został skazany za dwa gwałty i znęcanie się nad byłą partnerką.

  • Norwegia opłakuje króla Haralda V, który zmarł po walce z chorobą, a na tron wstąpił jego syn, Haakon VIII.
  • Nowy król obejmuje rządy w cieniu dramatycznych wydarzeń, w tym niedawnej, ratującej życie operacji jego żony, królowej Mette-Marit.
  • W tle tych zdarzeń wybuchł skandal: syn królowej został skazany za gwałty i handel narkotykami. Sprawdź, jak to wpłynie na monarchię.

"Z głębokim smutkiem informujemy, że Jego Królewska Mość król Harald zmarł dzisiaj. Król Harald odszedł spokojnie w Rikshospitalet w piątek 28 sierpnia o godz. 6.35" - taką informację przekazał w piątek, 28 sierpnia, Dwór Królewski. Warto przypomnieć, że od ponad tygodnia Norwegowie śledzili niepokojące losy króla. Harald V od 17 sierpnia przebywał w szpitalu, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan zdrowia pogorszył się. U króla wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami.

Umarł król, niech żyje król!

Po jego śmierci tytuł króla automatycznie przeszedł na jego syna, następcę tronu, 53-letniego księcia Haakona, który teraz jest już królem Haakonem VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich 22-letnia córka Ingrid Alexandra – księżniczką następczynią tronu. "Zgodnie z konstytucją nowy monarcha składa przed parlamentem przysięgę, że będzie rządził zgodnie z konstytucją i prawem. Jeśli Storting nie obraduje, król składa przysięgę na piśmie podczas posiedzenia Rady Państwa, a następnie powtarza ją na pierwszym posiedzeniu parlamentu" - wyjaśnia PAP.

W ostatnim czasie rodzina nowego króla zmagała się z wieloma problemami. Królowa Mette-Marit od lat chorowała na nieuleczalne zwłóknienie płuc. 17 czerwca tego roku dwór w Oslo przekazał, że pomyślnie przeszła operację przeszczepu płuc. Transplantacja płuc była dla królowej jedyną formą leczenia; bez niej, według lekarzy, pozostałoby jej nie więcej niż rok życia.

Syn królowej skazany za gwałty i znęcanie się nad swoją dziewczyną

Wszystko to działo się w cieniu wyroku, jaki kilka dni przed zabiegiem królowej zapadł w sprawie jej 29-letniego syna, którego ma z poprzedniego związku. Marius Borg Hoeiby został uznany za winnego dwóch gwałtów, znęcania się nad byłą partnerką Norą Haukland, przemocy wobec jednej z innych skarżących kobiet, gróźb, uporczywego lub bezwzględnego zachowania, naruszeń prawa o ruchu drogowym i udziału w handlu narkotykami. Hoeiby został skazany na cztery lata więzienia. Zasądzono mu także dwuletni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz odszkodowanie na rzecz czterech kobiet. Nora Haukland ma otrzymać 100 tys. koron (ok. 38,3 tys. zł), a trzem innym kobietom sąd przyznał 230 tys., 200 tys. i 110 tys. koron (odpowiednio ok. 88 tys., 76 tys. i 42 tys. zł). Mężczyzna nie pojawił się w sądzie podczas ogłaszania wyroku ze względu na chorobę. Był to jeden z największych i najbardziej medialnych procesów karnych ostatnich lat w Norwegii. W sądzie zgromadzono ponad 10 tys. stron dokumentów oraz setki stron korespondencji elektronicznej. Zeznawało ponad 70 świadków, wśród nich osoby znane z norweskich mediów i przedstawiciele świata kultury.

Król Haakon VIII z żoną Mette-Marit. Obok na wstawce skazany syn królowej w kapturze. O zmianach w Norwegii przeczytasz w SE.
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