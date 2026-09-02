Młody policjant zginął w drodze na służbę. Osierocił roczną córeczkę

Tragiczny wypadek w Bulowicach. 27-letni policjant jechał motocyklem do służby

Policjanci z głębokim żalem poinformowali o tragicznej śmierci swojego kolegi – mł. asp. Roberta Foltyniaka, 27-letniego funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Mężczyzna zginął w wypadku drogowym, do którego doszło w Bulowicach w województwie małopolskim. Na co dzień służył w tyskiej drogówce.

Robert Foltyniak wstąpił w szeregi policji w 2020 roku. Od czterech lat pełnił służbę w Wydziale Ruchu Drogowego, dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Swoje obowiązki wykonywał z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności. W chwili wypadku jechał motocyklem do służby. Mimo udzielonej pomocy i wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

27-letni policjant osierocił roczną córeczkę. „Odszedł zdecydowanie za wcześnie”

- Odszedł nasz Kolega i policjant, który każdego dnia dbał o bezpieczeństwo na naszych drogach. Przede wszystkim jednak odszedł Syn, Partner, Przyjaciel i Tata. Pozostawił pogrążoną w bólu i żałobie partnerkę oraz swoją roczną córeczkę. To niezwykle bolesna i trudna chwila dla Rodziny i Najbliższych, a także dla nas wszystkich – czytamy w komunikacie policji.

Komendant Miejski Policji w Tychach, w imieniu swoim, kierownictwa oraz policjantów i pracowników jednostki, przekazał rodzinie Roberta Foltyniaka najszczersze wyrazy współczucia.

– Cześć Jego Pamięci! – napisali policjanci.

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