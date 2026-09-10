Pogoda w Gdańsku na weekend 11-13 września

Mieszkańcy Gdańska oraz turyści mogą liczyć na całkiem łagodne temperatury w trakcie nadchodzącego weekendu, od 11 do 13 września. Termometry wskażą wartości, które pozwolą poczuć jeszcze schyłek lata, jednak aura nie będzie w pełni rozpieszczać. Przez wszystkie trzy dni niebo nad miastem będzie w większości zasłonięte przez chmury. Kluczową zmianą będzie pojawienie się opadów, które prognozowane są na sobotę oraz niedzielę.

Piątek, 11 września. Spokojny i suchy początek weekendu

Piątek zapowiada się jako najspokojniejszy dzień weekendu w Gdańsku, przede wszystkim dlatego, że prognozy nie przewidują żadnych opadów. To będzie dobra okazja, by skorzystać z aury na zewnątrz, mimo że słońca raczej nie zobaczymy z powodu dużego zachmurzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie natomiast dość chłodna, z temperaturą minimalną spadającą do około 11 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Sobota, 12 września. Najcieplej, ale z deszczem

W sobotę pogoda w Gdańsku pokaże swoje drugie, nieco mniej przyjazne oblicze. Ten dzień przyniesie najwyższą temperaturę w całym weekendzie – termometry mogą wskazać nawet blisko 20 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Niestety, to właśnie w sobotę pojawi się haczyk w tej prognozie: prognozowane są pierwsze, choć niewielkie, opady deszczu. Wiatr również nieco przybierze na sile, osiągając średnią prędkość około 4 m/s.

Niedziela, 13 września. Pochmurno i z możliwym deszczem

Ostatni dzień weekendu nie przyniesie większych zmian, jeśli chodzi o zachmurzenie i opady. W ciągu dnia temperatura będzie zbliżona do sobotniej i wyniesie około 19 stopni. Wyraźnie cieplejsza okaże się za to noc – słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 14 stopni, co czyni ją najcieplejszą nocą weekendu. W niedzielę w Gdańsku wciąż możliwe są niewielkie opady deszczu. Prędkość wiatru utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, czyli około 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Gdańsku?

Prognoza pogody na najbliższe dni w Gdańsku sugeruje, by plany na wolny czas dostosować do zmieniającej się aury. Piątek, jako jedyny w pełni suchy dzień, stwarza najlepsze warunki do dłuższego pobytu na świeżym powietrzu i wszelkich aktywności pod gołym niebem. W sobotę i niedzielę warto być już przygotowanym na przelotny deszcz. Nie powinien on jednak całkowicie uniemożliwić spacerów, choć parasol może okazać się przydatnym akcesorium. Pochmurna, ale wciąż ciepła pogoda, może być też dobrą okazją do spędzenia czasu w miejscach, które oferują schronienie przed ewentualnymi, niewielkimi opadami.

Dane pogodowe: OpenWeather