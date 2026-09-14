Niezwykły przedmiot na Wawelu. Król otrzymał go od papieża z okazji narodzin syna

Gwóźdź z krzyża Chrystusa. Dar papieża Marcina V dla Władysława Jagiełły na Wawelu

Kościół katolicki czci 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Przypomina ono o odnalezieniu relikwii Męki Pańskiej. Historyczne zasługi na tym polu przypisywane są zwłaszcza matce cesarza Konstantyna, świętej Helenie. Co ciekawe, w Polsce również znajduje się przedmiot ściśle powiązany z Chrystusem. Cenny artefakt spoczywa w murach katedry wawelskiej w Krakowie.

Bezcenną pamiątkę, określaną jako gwóźdź z krzyża Jezusa, przywieziono nad Wisłę w 1425 roku. Papież Marcin V wykonał niezwykły gest wobec Władysława Jagiełły i królowej Zofii, wręczając im ten wspaniały prezent. Był to znak szacunku dla polskiego władcy za jego wysiłki w chrystianizacji wschodniej Europy oraz forma uczczenia narodzin i chrztu następcy tronu, Władysława Warneńczyka. Przedmiot ten należy do kategorii relikwii Pańskich, czyli rzeczy mających bliską styczność z męką i śmiercią Zbawiciela. Kościół katolicki traktuje takie obiekty z największą czcią, co często przyciąga tłumy pielgrzymów. Fakt umieszczenia tak rzadkiego skarbu w Krakowie dobitnie podkreślał wysoką pozycję państwa polskiego na tle ówczesnej Europy.

Autentyczność relikwii z katedry wawelskiej. Czy to prawdziwy gwóźdź?

Nie da się stuprocentowo potwierdzić, czy przedmiot przechowywany na Wawelu brał bezpośredni udział w ukrzyżowaniu Jezusa. Pojawiają się jednak sygnały sugerujące, że może być on prawdziwy. Ważny artefakt mierzy zaledwie 1,5 cm. W epoce renesansu tę niewielką część połączono z większym gwoździem, używając do tego złotej oprawy. Tego typu zabiegi, polegające na rozdzielaniu relikwii i wkomponowywaniu ich w inne przedmioty, były kiedyś powszechnie stosowane.

Święty Graal, korona cierniowa, Całun Turyński, Włócznia Przeznaczenia. Co wiesz o tych relikwiach? Pytanie 1 z 10 W której katedrze jest przechowywana korona cierniowa? Sagrada Familia Santa Maria del Fiore Notre-Dame Następne pytanie