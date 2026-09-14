W wieku zaledwie 46 lat zmarła Agnieszka Dubiel-Wiklik, oddana funkcjonariuszka Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Jej nagłe odejście, które nastąpiło 12 września 2026 roku, pogrążyło w żałobie bliskich, przyjaciół oraz kolegów i koleżanki z pracy. Przez wiele lat policjantka z Krakowa była wzorem zaangażowania i profesjonalizmu, zyskując sobie szacunek i sympatię wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać. Jej służba w Oddziale Prewencji Policji była nie tylko pracą, ale prawdziwą pasją, którą realizowała z niezwykłą determinacją i poświęceniem. To tragiczne wydarzenie pozostawiło pustkę w sercach wielu osób, a słowa pożegnania płyną z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która wyraża głębokie współczucie rodzinie zmarłej. Cały garnizon pogrążony jest w głębokim smutku po stracie tak wyjątkowej osoby, której ciepło i życzliwość były nieocenione dla każdego, kto miał szczęście z nią współpracować.

Agnieszka Dubiel-Wiklik przez wiele lat była integralną częścią policyjnej społeczności, aktywnie działając w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Dla wielu kolegów i koleżanek z pracy była nie tylko sumienną i rzetelną funkcjonariuszką, ale przede wszystkim ciepłym, serdecznym i życzliwym człowiekiem. Jej uśmiech, empatia oraz sposób, w jaki odnosiła się do innych, na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich, którzy mieli przyjemność ją spotkać i z nią współpracować. Jak podkreślają jej bliscy, była osobą, której obecność tworzyła atmosferę bliskości i koleżeństwa, budując silne więzi w zespole. Wspólnie spędzone chwile, zarówno podczas codziennej służby, jak i poza nią, są dziś bezcennymi wspomnieniami, które będą pielęgnowane przez wszystkich, którzy ją znali.

- Trudno pogodzić się z odejściem osoby, która przez lata była częścią naszego środowiska. W takich chwilach pozostaje przede wszystkim smutek i poczucie ogromnej straty. Pozostaje jednak także wdzięczność za wspólnie spędzony czas, rozmowy, spotkania, codzienną służbę i pracę i wszystkich dobre chwile, które zawsze pozostaną w naszej pamięci. Agnieszko pozostaniesz w pamięci swoich Koleżanek i Kolegów oraz wszystkich, którzy mieli szczęście Cię poznać. W imieniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wszystkich policjantów oraz pracowników Policji składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom Agnieszki - czytamy w pożegnalnym wpisie umieszczonym na stronie internetowej KWP w Krakowie.