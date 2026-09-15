Japonia bije rekordy. Liczba stulatków ciągle rosnie!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-15 11:00

Japonia bije kolejne rekordy w dziedzinie długowieczności mieszkańców. Po raz pierwszy liczba osób w wieku 100 lat lub starszych przekroczyła granicę stu tysięcy, osiągając dokładnie 107 677, jak podaje ministerstwo zdrowia. Dominują w tej grupie kobiety, a najstarsza mieszkanka tego azjatyckiego kraju ma 114 lat. Najstarszy z mężczyzn dożył 112 lat.

Kamienna latarnia nad stawem w ogrodzie japońskim. O rekordowej liczbie stulatków w Japonii przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI W centrum obrazu znajduje się rozległy staw o oliwkowo-zielonej barwie wody, z wyraźnymi odbiciami drzew. Na pierwszym planie, po lewej stronie, stoi kamienna latarnia ogrodowa w szarym kolorze, umieszczona częściowo w wodzie i na skalistym brzegu. Po lewej i prawej stronie stawu rozciąga się starannie wypielęgnowany japoński ogród, pełen krzewów i drzew bonsai o intensywnie zielonych igłach, uformowanych w zaokrąglone kształty, niektóre z nich są oświetlone ciepłym, żółtym światłem. W tle, ponad stawem, widoczny jest kamienny mostek o łukowatej konstrukcji, a za nim gęste, ciemnozielone drzewa lasu, z niewielkimi akcentami pomarańczowych liści.

Historyczny wynik w Japonii. Populacja stulatków powyżej 100 tysięcy

Od ponad pół wieku, bo aż od 56 lat, systematycznie przybywa w Japonii osób w bardzo podeszłym wieku. Obecnie w kraju Kwitnącej Wiśni mieszka 107 677 osób, które ukończyły sto lat. Kobiety stanowią niemal 88 procent tej grupy – ich liczba przekracza 94 tysiące.

Tytuł najstarszej seniorki kraju dzierży aktualnie Fuyo Kishimoto, mająca 114 lat. Z kolei wśród mężczyzn sędziwym wiekiem 112 lat wyróżnia się Hikaru Kato.

Gromadzenie tego typu statystyk zapoczątkowano w Japonii w 1963 roku, kiedy doliczono się raptem 153 osób żyjących sto lat. Siedem lat później, w 1970 roku, odnotowano już 310 takich przypadków, co zapoczątkowało wyraźny trend wzrostowy. Kamień milowy w postaci tysiąca stulatków osiągnięto w 1981 roku, dziesięć tysięcy przekroczono w 1998 roku, a pięćdziesiąt tysięcy w 2012 roku.

Wyzwania demograficzne. Zbyt mało urodzeń w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Według szefa japońskiego resortu zdrowia, Kenichiro Ueno, wydłużanie się życia i utrzymywanie aktywności przez seniorów to w dużej mierze zasługa rozwoju opieki medycznej. Jednocześnie urzędnik podkreślił narastające trudności, jakie niesie ze sobą starzenie się ludności.

Eksperci przewidują, że trend się utrzyma. Szacuje się, że tylko w bieżącym roku rozrachunkowym swoje setne urodziny celebrować będzie 54 294 Japończyków. Stanowi to wzrost o blisko dwa tysiące osób w porównaniu do ubiegłorocznych danych.

Ten demograficzny fenomen wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami. Państwo mierzy się z dużym spadkiem dzietności i pogłębiającym się deficytem pracowników. Ponadto, powiększająca się populacja osób starszych generuje coraz wyższe koszty utrzymania, w tym świadczeń emerytalnych, usług medycznych i opiekuńczych.

Dane przedstawione przez Bank Światowy wskazują na to, że mediana wieku japońskiego społeczeństwa osiągnęła poziom 49,9. Obecnie jedynie w Monako występuje wyższy wskaźnik starzenia się społeczeństwa.

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