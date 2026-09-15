Japonia bije rekordy. Liczba stulatków ciągle rosnie!

Historyczny wynik w Japonii. Populacja stulatków powyżej 100 tysięcy

Od ponad pół wieku, bo aż od 56 lat, systematycznie przybywa w Japonii osób w bardzo podeszłym wieku. Obecnie w kraju Kwitnącej Wiśni mieszka 107 677 osób, które ukończyły sto lat. Kobiety stanowią niemal 88 procent tej grupy – ich liczba przekracza 94 tysiące.

Tytuł najstarszej seniorki kraju dzierży aktualnie Fuyo Kishimoto, mająca 114 lat. Z kolei wśród mężczyzn sędziwym wiekiem 112 lat wyróżnia się Hikaru Kato.

Gromadzenie tego typu statystyk zapoczątkowano w Japonii w 1963 roku, kiedy doliczono się raptem 153 osób żyjących sto lat. Siedem lat później, w 1970 roku, odnotowano już 310 takich przypadków, co zapoczątkowało wyraźny trend wzrostowy. Kamień milowy w postaci tysiąca stulatków osiągnięto w 1981 roku, dziesięć tysięcy przekroczono w 1998 roku, a pięćdziesiąt tysięcy w 2012 roku.

Wyzwania demograficzne. Zbyt mało urodzeń w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Według szefa japońskiego resortu zdrowia, Kenichiro Ueno, wydłużanie się życia i utrzymywanie aktywności przez seniorów to w dużej mierze zasługa rozwoju opieki medycznej. Jednocześnie urzędnik podkreślił narastające trudności, jakie niesie ze sobą starzenie się ludności.

Eksperci przewidują, że trend się utrzyma. Szacuje się, że tylko w bieżącym roku rozrachunkowym swoje setne urodziny celebrować będzie 54 294 Japończyków. Stanowi to wzrost o blisko dwa tysiące osób w porównaniu do ubiegłorocznych danych.

Ten demograficzny fenomen wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami. Państwo mierzy się z dużym spadkiem dzietności i pogłębiającym się deficytem pracowników. Ponadto, powiększająca się populacja osób starszych generuje coraz wyższe koszty utrzymania, w tym świadczeń emerytalnych, usług medycznych i opiekuńczych.

Dane przedstawione przez Bank Światowy wskazują na to, że mediana wieku japońskiego społeczeństwa osiągnęła poziom 49,9. Obecnie jedynie w Monako występuje wyższy wskaźnik starzenia się społeczeństwa.

Sonda Czy chciałbyś żyć ponad sto lat? Tak Nie

Japonya’da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verileri, ülkedeki asırlık nüfusun 56 yıldır kesintisiz arttığını ortaya koydu.https://t.co/5Iuy0w6XsZ pic.twitter.com/cEXEDSZZNG— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 15, 2026

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