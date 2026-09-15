Japonia bije rekordy. Liczba stulatków ciągle rosnie!

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Historyczny wynik w Japonii. Populacja stulatków powyżej 100 tysięcy
Od ponad pół wieku, bo aż od 56 lat, systematycznie przybywa w Japonii osób w bardzo podeszłym wieku. Obecnie w kraju Kwitnącej Wiśni mieszka 107 677 osób, które ukończyły sto lat. Kobiety stanowią niemal 88 procent tej grupy – ich liczba przekracza 94 tysiące.
Tytuł najstarszej seniorki kraju dzierży aktualnie Fuyo Kishimoto, mająca 114 lat. Z kolei wśród mężczyzn sędziwym wiekiem 112 lat wyróżnia się Hikaru Kato.
Gromadzenie tego typu statystyk zapoczątkowano w Japonii w 1963 roku, kiedy doliczono się raptem 153 osób żyjących sto lat. Siedem lat później, w 1970 roku, odnotowano już 310 takich przypadków, co zapoczątkowało wyraźny trend wzrostowy. Kamień milowy w postaci tysiąca stulatków osiągnięto w 1981 roku, dziesięć tysięcy przekroczono w 1998 roku, a pięćdziesiąt tysięcy w 2012 roku.
Wyzwania demograficzne. Zbyt mało urodzeń w obliczu starzejącego się społeczeństwa
Według szefa japońskiego resortu zdrowia, Kenichiro Ueno, wydłużanie się życia i utrzymywanie aktywności przez seniorów to w dużej mierze zasługa rozwoju opieki medycznej. Jednocześnie urzędnik podkreślił narastające trudności, jakie niesie ze sobą starzenie się ludności.
Eksperci przewidują, że trend się utrzyma. Szacuje się, że tylko w bieżącym roku rozrachunkowym swoje setne urodziny celebrować będzie 54 294 Japończyków. Stanowi to wzrost o blisko dwa tysiące osób w porównaniu do ubiegłorocznych danych.
Ten demograficzny fenomen wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami. Państwo mierzy się z dużym spadkiem dzietności i pogłębiającym się deficytem pracowników. Ponadto, powiększająca się populacja osób starszych generuje coraz wyższe koszty utrzymania, w tym świadczeń emerytalnych, usług medycznych i opiekuńczych.
Dane przedstawione przez Bank Światowy wskazują na to, że mediana wieku japońskiego społeczeństwa osiągnęła poziom 49,9. Obecnie jedynie w Monako występuje wyższy wskaźnik starzenia się społeczeństwa.