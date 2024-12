WOW!

58-letnia Cindy Crawford jak dynamit! Boska "prawie emerytka" w bikini

Gdyby Cindy Crawford była Polką, za dwa lata - zgodnie z prawem - weszłaby w wiek emerytalny. Trudno w to uwierzyć, gdy spojrzy się na jej zdjęcia. Jedna z najważniejszych modelek wszech czasów wypoczywa właśnie na wakacjach w Meksyku. Do sieci trafiły jej zdjęcia z rajskiej plaży. To prawdziwa bogini!