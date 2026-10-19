Znana aktorka zmarła nagle w wieku 51 lat. Fani dowiedzieli się o tragedii po kilku miesiącach

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-19 11:15

Reżyser Andrew Marshall przekazał tragiczne wieści o śmierci Georginy Cates. Ceniona artystka odeszła w wieku zaledwie 51 lat. Brytyjska gwiazda zyskała ogromną popularność dzięki występowi w kultowym serialu BBC "2point4 Children", który święcił triumfy w latach 90. Zaskakująca informacja o zgonie aktorki dotarła do opinii publicznej z opóźnieniem.

Aktorka Georgina Cates w czapce i ogrodniczkach stoi przed plakatem. O śmierci gwiazdy BBC przeczytasz na SE.
Autor: Joe Seer/ Shutterstock

Prasa w Wielkiej Brytanii poinformowała o tragicznej utracie artystki, która w latach 90. gromadziła przed telewizorami ogromną widownię. Po osiągnięciu znaczących sukcesów zawodowych telewizyjna gwiazda postanowiła na jakiś czas wycofać się z branży rozrywkowej. Wiadomość o jej przedwczesnej śmierci wyszła na jaw ze sporym opóźnieniem, a opinię publiczną zawiadomił o tym twórca formatu telewizyjnego, który przyniósł jej największą sławę.

Georgina Cates nie żyje. 51-letnia aktorka odeszła niespodziewanie w maju

Dopiero reżyser Andrew Marshall przerwał trwające milczenie, wyznając w sieci, że z kilkumiesięcznym poślizgiem dotarła do niego wiadomość o śmierci Clare Elaine Woodgate, funkcjonującej w show-biznesie pod pseudonimem Georgina Cates. Kobieta zmarła w maju, zaledwie miesiąc po tym, jak świętowała swoje 51. urodziny.

- Przykro mi poinformować, że właśnie odkryłem, że urocza i utalentowana Claire Woodgate aka Georgina Cates, nasza pierwsza Jenny w '2point4 Children', zmarła w maju – przekazał twórca serialu w serwisie X.

Na ten moment nie podano do publicznej wiadomości żadnych szczegółów dotyczących bezpośrednich okoliczności zgonu, a rodzina gwiazdy lat 90. nie wydała żadnego oświadczenia. Czujni użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli jednak, że już w czerwcu jedno z dzieci artystki wspominało w sieci o utracie matki.

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Ikona brytyjskiej telewizji lat 90. Georgina Cates zdobyła rolę dzięki sprytowi

Urodzona w 1975 roku Clare Woodgate rozpoczęła swoją przygodę z kamerą jako szesnastolatka, dołączając do obsady "2point4 Children". Przez dwa sezony wcielała się w postać Jenny Porter w niezwykle popularnej produkcji stacji BBC, która w latach 90. przyciągała przed ekrany wielomilionową publiczność. Po rozstaniu z telewizyjnym hitem aktorka intensywnie poszukiwała kolejnych wyzwań zawodowych i w wieku dwudziestu lat wzięła udział w castingu do filmu "Nieprawdopodobna historia". Kiedy pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, zdesperowana artystka zmieniła kolor włosów na rudy i wróciła na przesłuchanie jako rzekoma siedemnastolatka z Liverpoolu bez aktorskiego portfolio. Ten ryzykowny krok przyniósł oczekiwany skutek: scenarzystka dała się w ten sposób nabrać, a zdeterminowana aktorka dostała pracę pod pseudonimem Georgina Cates. Po paśmie sukcesów u szczytu popularności gwiazda zrobiła sobie dłuższą przerwę od show-biznesu, poświęcając się wychowaniu dzieci. Jej mniej spektakularny powrót na ekran nastąpił ostatecznie w 2007 roku za sprawą roli w filmie dramatycznym "Sinner".

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