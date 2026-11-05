Russell Brand skazany! Były mąż Katy Perry trafi do więzienia, to już pewne

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-05 18:47

Russell Brand, który niegdyś cieszył się ogromną popularnością jako komik, aktor i prezenter, usłyszał 5 listopada 2026 roku wyrok mogący bezpowrotnie zakończyć jego karierę. Londyńska ława przysięgłych uznała go za winnego czterech przestępstw na tle seksualnym, obejmujących gwałt na jednej kobiecie i napaści na trzy kolejne. Niewykluczone jednak, że to dopiero początek prawnych problemów gwiazdora.

Russell Brand winny gwałtu i napaści seksualnych. Gwiazdor trafi za kratki

Przed sądem 51-letni Russell Brand odpowiadał za łącznie siedem czynów z lat 1999-2009, które dotyczyły sześciu pokrzywdzonych kobiet. Ostatecznie uznano go za winnego czterech przestępstw seksualnych, w tym jednego gwałtu oraz trzech napaści na inne ofiary. Sąd oczyścił go natomiast z dwóch pozostałych oskarżeń o gwałt, a także z zarzutu usiłowania napaści seksualnej. Od samego początku procesu gwiazdor odrzucał oskarżenia i przekonywał, że wszelkie zbliżenia intymne miały miejsce za obopólną zgodą.

Choć sam proces sądowy zajął cztery tygodnie, cała batalia prawna ciągnęła się latami, a relacje ofiar całkowicie zmieniły postrzeganie znanego aktora. Według prokuratury Brand używał swojej sławy i wysokiej pozycji do przejmowania kontroli nad kobietami, które traktował niczym przedmioty jednorazowego użytku. Oskarżyciele przedstawili go jako wyrachowanego, pozbawionego skrupułów i stosującego manipulację drapieżcę seksualnego.

Prowadzący sprawę sędzia jasno dał do zrozumienia, że skazanego czekają surowe konsekwencje. Zapowiedział już, że komik musi przygotować się na wieloletni pobyt w więzieniu, a dokładny wymiar kary zostanie ogłoszony 9 listopada. Tuż po odczytaniu werdyktu Russell Brand został zatrzymany i przewieziony prosto do aresztu.

Marcela Leszczak rozwodzi się z Michałem Koterskim
Galeria zdjęć 43

Małżeństwo Russella Branda i Katy Perry oraz kolejne zarzuty dla aktora

W 2010 roku komik stanął na ślubnym kobiercu ze światowej sławy wokalistką popową, Katy Perry, a ich głośna ceremonia w Indiach odbiła się szerokim echem w mediach. Relacja gwiazd okazała się jednak krótkotrwała, ponieważ już po 14 miesiącach małżonkowie poinformowali o rozstaniu, które zakończyło się oficjalnym rozwodem w 2012 roku. Obecnie nazwisko słynnej artystki znowu jest przywoływane przy okazji doniesień o jej byłym mężu, mimo że sama piosenkarka nie ma żadnego związku z jego procesem karnym.

Doniesienia brytyjskiej prasy wskazują ponadto, że w osobnym postępowaniu badane są dwa kolejne oskarżenia o gwałt. Wszystko wskazuje więc na to, że obecny wyrok nie kończy poważnych kłopotów prawnych skompromitowanego gwiazdora, który wkrótce może ponownie stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.

Mikołaj Krawczyk usłyszał wyrok w sprawie alimentów. Wszystko stało się jasne!
Russell Brand w okularach. Obok miniatury aktora i Katy Perry. O wyroku dla gwiazdora przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 20
Ile wiesz o Katy Perry?
Pytanie 1 z 8
W którym roku Katy przyszła na świat?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATY PERRY
RUSSELL BRAND
WYROK

ROLKI