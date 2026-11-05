58-letni gwiazdor został ojcem po raz trzeci, jego dziewczyna jest młodsza od najstarszej córki. "Małżeństwo to nie konieczność"

Zbliżający się do sześćdziesiątki, kontrowersyjny artysta nie zwalnia tempa zarówno w pracy, jak i w sferze uczuciowej. Już przed kilkoma miesiącami w mediach pojawiły się doniesienia, że Jamie Foxx oczekuje narodzin potomka ze swoją obecną wybranką, która jest młodsza od jego pierworodnej córki. Sam zainteresowany niemal całkowicie unika publicznego omawiania spraw prywatnych, choć jednocześnie otwarcie deklaruje niechęć do zawarcia związku małżeńskiego.

Jamie Foxx i Alyce Huckstepp zostali rodzicami. Dzieli ich 27 lat

Jak informują amerykańskie media, 58-letni Jamie Foxx oraz 31-letnia Alyce Huckstepp powitali na świecie wspólne dziecko. Para bardzo dba o swoją prywatność i nigdy oficjalnie nie odniosła się nawet do samej ciąży, dlatego płeć noworodka oraz dokładny termin porodu pozostają tajemnicą. Pogłoski o relacji zdobywcy Oscara, Złotego Globu i statuetki BAFTA za rolę w filmie „Ray” z młodszą o 27 lat kobietą krążą od 2023 roku, choć ich znajomość mogła zacząć się wcześniej.

Takie zachowanie w pełni wpisuje się w dotychczasowe nawyki gwiazdora. Gdy przed 18 laty na świat przyszła jego druga córka, opinia publiczna dowiedziała się o tym fakcie tylko dlatego, że informację zdradziła dawna koleżanka aktora z planu serialu „The Jamie Foxx Show”.

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Gwiazdor szczerze o małżeństwie i dzieciach. Każda z jego córek ma inną matkę

Liczne rozstania, skrywane sekrety oraz nieustanne plotki sprawiają, że Jamie Foxx uchodzi w Stanach Zjednoczonych za jednego z najbardziej kontrowersyjnych celebrytów. Znany z ostrego dowcipu artysta niejednokrotnie wpadał w tarapaty przez swoje bezkompromisowe teksty, a także z powodu bójki z funkcjonariuszami policji. Dziennikarze bacznie obserwują również jego pilnie strzeżone, burzliwe życie prywatne, które regularnie wychodzi na jaw. Gwiazdor otwarcie przyznaje przy tym, że zupełnie nie interesuje go formalizowanie związków i instytucja małżeństwa.

- Nigdy nie byłem przekonany, czy małżeństwo to dobry pomysł dla mnie. Mam przyjaciół, którzy weszli w świetne małżeństwa, ale inni nie bardzo. I nigdy nie wydawało mi się, że małżeństwo to konieczność, by wychować dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i miłości - napisał aktor w wydanej w 2021 roku autobiografii pod tytułem „Zachowuj się, jakbyś miał trochę wyczucia: i inne rzeczy, których nauczyły mnie moje córki”.

Najstarsza pociecha artysty, Corinne, przyszła na świat w lutym 1994 roku, a więc jest starsza od obecnej partnerki swojego ojca. Młoda kobieta poszła w jego ślady, wybierając karierę aktorską i bliską współpracę z tatą. Z kolei młodsza córka, Anelise, w październiku br. świętowała 18. urodziny. Wszystkie trzy pociechy gwiazdora są przyrodnim rodzeństwem i mają różne matki.

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