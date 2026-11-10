Postrzelone konie na Rynku Głównym w Krakowie. Przekazano nowe informacje o ich stanie

Mieszkańcy Krakowa od samego początku dopytywali o to, co stało się z końmi obecnymi na Rynku Głównym w momencie ataku. Kiedy doszło do strzelaniny, zwierzęta stały tuż przy swoich opiekunach. Jak wspominała dorożkarka Agnieszka Kawalec, w pierwszych sekundach po rozpoczęciu ostrzału zapanowała pełna dezorientacja i nikt nie wiedział, jak się zachować.

„Nie wiedziałyśmy, co mamy robić, czy mamy uciekać z tymi końmi, konie się spłoszyły, czy mamy kłaść się na ziemię. Nie wiedziałyśmy po prostu, co robić” - relacjonowała później dorożkarka.

Najnowsze wieści na temat stanu poszkodowanych zwierząt przekazało Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich.

Jeden z wierzchowców ma draśniętą przez pocisk okolicę klatki piersiowej, natomiast drugi koń został postrzelony w nogę. Szczęśliwie żaden z nich nie doznał groźnych obrażeń.

„W zamachu ucierpiały dwa nasze konie. Na szczęście odniosły rany powierzchowne” - przekazał nam Eryk Nęcek ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Reakcja służb była błyskawiczna. Zaraz po wyprowadzeniu zwierząt z niebezpiecznej strefy weterynarze udzielili koniom pierwszej pomocy jeszcze w ścisłym centrum miasta. Obecnie czworonogi znajdują się pod stałym nadzorem specjalistów.

Obecność koni w centrum sobotniego ataku dodatkowo potęgowała dramaturgię całej sytuacji. Gdy zamachowiec otworzył ogień, powożący musieli równocześnie walczyć o własne życie oraz uspokajać przerażone zwierzęta. Wspomnienia Agnieszki Kawalec obrazują chaos towarzyszący pierwszym sekundom zdarzenia. Kobieta razem z siostrą stała przy koniach w momencie rozpoczęcia strzelaniny i początkowo nawet nie zauważyła, że sama została raniona pociskiem.

30

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Dorożkarze Piotr, Basia i Agnieszka walczą o zdrowie

Chociaż poszkodowane wierzchowce przeżyły bez poważniejszych urazów, to stan zdrowia postrzelonych dorożkarzy nadal pozostaje bardzo ciężki.

Na oddziale intensywnej terapii wciąż leży utrzymywany w śpiączce Piotr. Chirurgom udało się wyciągnąć jeden pocisk z jego barku, jednak druga kula cały czas znajduje się w jego sercu.

W bardzo poważnym stanie jest także Basia, którą napastnik postrzelił czterokrotnie. Lekarze zdołali już usunąć z ciała rannej kobiety kolejny pocisk.

Następną operację musiała przejść również Agnieszka. Jedyną optymistyczną wiadomością dla krakowskiego środowiska dorożkarskiego jest to, że szpital opuściła już poszkodowana w ataku Marta.

W przypadku koni kluczowy jest fakt, że są już w pełni bezpieczne i mają zapewnioną opiekę lekarską. Dwa wierzchowce, które podczas dramatycznych wydarzeń na Rynku Głównym znalazły się bezpośrednio na linii strzału, zdołały przeżyć zamach.

W serwisie internetowym zrzutka.pl cały czas prowadzona jest zbiórka pieniędzy na rzecz rannych dorożkarzy.

20