Co wydarzyło się na wyspie Utøya? Breivik zabił tam 69 osób. To nim interesował się Michał Oksiński

Po masakrze w Krakowie, gdzie 24-latek zabił 6 osób, śledztwo ujawnia szokujące powiązania sprawcy z tragiczną historią.

W komputerze napastnika znaleziono ślady intensywnego zainteresowania Andersem Breivikiem, autorem najkrwawszej zbrodni w historii Norwegii.

Polska nie potrafi się otrząsnąć po tym, co wydarzyło się w sobotę na krakowskim rynku. We wczesnych godzinach popołudniowych, gdy na miejscu roiło się od spacerowiczów i turystów, 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca ataku, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu rodziny napastnika, policjanci znaleźli ciała jego rodziców i 21-letniej siostry.

Zamach w Krakowie. Oksiński interesował się Breivikiem

W toku sprawy na jaw wychodzą coraz bardziej przerażające okoliczności zamachu. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek we wtorek, 10 listopada, poinformował, że w komputerze Oksińskiego znaleziono ślady odwiedzania stron dotyczących Andersa Breivika. "Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy. Rzeczywiście widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry na wyspie Utøya" - mówił dla Radia Kraków.

Co się wydarzyło na wyspie Utøya?

Przypomnijmy, masakra na wyspie Utøya to najkrwawszy dzień we współczesnej historii Norwegii. 22 lipca 2011 roku Anders Breivik, skrajnie prawicowy ekstremista podłożył ładunek wybuchowy w dzielnicy rządowej w centrum Oslo. W wyniku eksplozji bomby, która ważyła prawie tonę, zginęło tam 8 osób, a około 210 zostało rannych. Po wybuchu nie został zatrzymany, tylko pojechał na odległą o kilkadziesiąt kilometrów od stolicy Norwegii wyspę Utøya, gdzie około 560 osób uczestniczyło w obozie letnim młodzieżowej centrolewicowej organizacji AUF. Sprawca zaczął do nich strzelać z karabinu. Zabił 77 z nich, a 110 ranił. Został zatrzymany po godzinie od pierwszych strzałów na wyspie. Nie stawiał oporu. Po siedmiu latach został skazany na 21 lat więzienia.

Szokujący jest nie tylko wymiar kary, który wobec tego, co wydarzyło się w Norwegii, może się wydawać zaskakująco niski, ale także warunki, w jakich mieszka osadzony oraz skargi, jakie składa.

Breivik czuje się samotny

Breivik co jakiś czas występuje o zwolnienie warunkowe, raz po raz zgłasza także, że... jego prawa są łamane, ponieważ nie ma w więzieniu dostępu do internetu i czuje się samotny. W kwietniu tego roku norweski dziennik "Aftenposten" poinformował, że 47-letni morderca po raz trzeci zmienił tożsamość. "Obecnie w rejestrze ludności figuruje jako Jan Johansen. To najpopularniejsze połączenie imienia i nazwiska w Norwegii".

Breivik pierwszy raz dokonał takiej zmiany w 2017 roku, gdy przyjął imię i nazwisko Fjotolf Hansen. W ubiegłym roku uzyskał zgodę na kolejną zmianę, tym razem na stylizowane na staronordyckie Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki. "Językoznawcy ocenili nowe dane osobowe jako amatorski zlepek elementów mających brzmieć nordycko i wojowniczo, ale bez spójnej struktury językowej ani jednoznacznego sensu" - zwracała uwagę PAP.

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