Ryzykowali własnym życiem, by ratować innych. Bohaterowie z Krakowa zostaną uhonorowani

Strzelanina w Krakowie przy ulicy Dietla. Nagranie z osobą o kulach poruszyło sieć

W internecie pojawiło się wideo ukazujące dramatyczne momenty tuż po krakowskiej strzelaninie. Materiał, który opublikowano w poniedziałek, 9 listopada, w serwisie X, rejestruje zakończenie policyjnego pościgu za 24-letnim Michałem Oksińskim na ulicy Dietla. Kamera uchwyciła na nim chwilę obezwładnienia sprawcy, poszkodowanych mundurowych, a także przechodniów biegnących im na ratunek.

Największą uwagę na filmie przykuwa postawa osoby, która porusza się o kulach. Tuż po zakończeniu wymiany ognia kieruje się ona w stronę leżącego na asfalcie policjanta. Mimo widocznych problemów z chodzeniem, świadek ten pokonuje skrzyżowanie. Choć nie ma żadnej pewności, że niebezpieczeństwo całkowicie minęło, bez wahania podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy funkcjonariuszowi.

Ten fragment opublikowanego filmu wywołuje szczególne emocje. Zamiast zadbać o własne schronienie w obliczu zagrożenia, niepełnosprawny świadek zaryzykował swoje bezpieczeństwo i pospieszył na pomoc rannemu mundurowemu.

Policjanci Jakub Kulik i Artur Morański ranni. Wśród ratujących znaleźli się lekarze i turyści

Sceny te rozegrały się w sobotę, 7 listopada, na krakowskiej ulicy Dietla. Dwaj starsi posterunkowi, Jakub Kulik oraz Artur Morański, próbowali zatrzymać tam uzbrojonego 24-letniego mężczyznę. Chociaż podczas interwencji obaj policjanci odnieśli poważne obrażenia, zdołali skutecznie obezwładnić napastnika.

W akcję ratunkową zaangażowali się nie tylko mundurowi i ratownicy medyczni, lecz także przypadkowi przechodnie. W gronie śpieszących z pomocą znaleźli się chirurdzy prof. Michał Pędziwiatr oraz dr Mateusz Wierdak, którzy tuż przed zdarzeniem jedli rodzinny obiad w pobliskim lokalu. Z kolei na Rynku Głównym wsparcia udzielali Iwona Kościelna, pielęgniarka z Jarocina, a także para z Norwegii, czyli pielęgniarka i były ratownik.

Władze Małopolski nagrodzą bohaterów z Krakowa

Skierowaliśmy pytanie do władz województwa małopolskiego w sprawie ewentualnego nagrodzenia uczestników tamtych wydarzeń. Chcieliśmy ustalić, czy osoby, które w sobotę wykazały się odwagą i ratowały rannych, doczekają się oficjalnego uhonorowania.

Kwestię tę wyjaśniła nam Magdalena Opyd, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej wojewody małopolskiego. Przekazała ona, że zarząd województwa wraz z marszałkiem planują wyrazić wdzięczność osobom, które zaprezentowały bohaterską postawę obywatelską.

Tak, pan marszałek i zarząd województwa zamierzają uhonorować osoby, które wykazały się bohaterską i obywatelską postawą podczas sobotniego ataku. To zarówno funkcjonariusze policji czy straży, lekarze i pielęgniarki, zespoły ratownictwa medycznego, ale także osoby będące świadkami i uczestnikami tego tragicznego zdarzenia - przekazała Magdalena Opyd.

Przedstawicielka urzędu zaznaczyła ponadto, jak wielką rolę w obliczu tej tragedii odegrały zaangażowanie i odwaga wszystkich interweniujących osób.

Dzięki ich odwadze i zaangażowaniu, pomimo tak trudnych doświadczeń, z którymi przyszło nam się zmierzyć, Małopolska wciąż pozostaje regionem bezpiecznym - dodała.

Planowane podziękowania mają trafić zarówno do mundurowych oraz medyków, jak i do zwykłych obywateli ratujących innych w obliczu zagrożenia. Na liście wyróżnionych znajdzie się również uwieczniona na nagraniu osoba o kulach, która wykazała się niezwykłą postawą.