Michał Oksiński - cichy sąsiad z osiedla. Kim był zamachowiec z Ostrowca?

Jeszcze niedawno był dla sąsiadów po prostu cichym mieszkańcem osiedla. Dziś jego nazwisko zna cała Polska. Michał Oksiński, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego, dokonał zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Jaki był naprawdę? Reporter Super Expressu Mariusz Mucha rozmawiał z mieszkańcami miasta i sąsiadami mężczyzny, który nagle znalazł się w centrum jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich dni.