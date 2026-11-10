Michał Oksiński - cichy sąsiad z osiedla. Kim był zamachowiec z Ostrowca?

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2026-11-10 14:18

Jeszcze niedawno był dla sąsiadów po prostu cichym mieszkańcem osiedla. Dziś jego nazwisko zna cała Polska. Michał Oksiński, pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego, dokonał zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Jaki był naprawdę? Reporter Super Expressu Mariusz Mucha rozmawiał z mieszkańcami miasta i sąsiadami mężczyzny, który nagle znalazł się w centrum jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich dni.

Cichy sąsiad z osiedla. Kim był zamachowiec z Ostrowca?
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