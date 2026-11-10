Kilka dni po porodzie Dominika Serowska ogłosiła to publicznie. "Czekałam na to długo"

Dominika Serowska i Marcin Hakiel 2 listopada 2026 r. powitali na świecie drugą wspólną pociechę. Ich córeczka otrzymała imię Vivienne. Serowska mówiła "Super Expressowi", jak że czują się z malutką po porodzie bardzo dobrze. Wiemy już skąd imię córeczki i jak na młodszą siostrę zareagował 2-letni synek Romeo.

Romeo i Vivienne

Bardzo podobało mi się, jak mój kolega w skrócie mówił do swojej dziewczyny o tym imieniu i bardzo mi przypasowało. Jeśli już miałabym się inspirować jakąś Vivienne, to raczej Westwood

- wyznała Serowska dementując plotki, że inspirowała się imieniem córki Michała Wiśniewskiego.

Romeo nie był specjalnie zainteresowany 😉 Tak jak obstawialiśmy, zerknął do łóżeczka i tyle.

Okazuje się jednak, że narodziny córki nie przeszkodziły Dominice w zawodowych planach. Właśnie ogłosiła, że już wkrótce ruszy z autorskim projektem - własnym podcastem!

Serowska zapowiada własny podcast

Partnerka tancerza opublikowała na Instagramie zapowiedź podcastu "Faszyn Killa". Jak sama wyjaśniła, będzie to format poświęcony modzie i plotkom ze świata show-biznesu. Na możliwość pokazania pierwszych efektów pracy czekała już od dłuższego czasu.

Słuchajcie... czekałam już dosyć długo, żeby pokazać wam efekty mojego autorskiego, modowo-plotkarskiego podcastu... na 1 odcinek trzeba jeszcze chwilę poczekać, zważywszy na ostatnie wydarzenia w Krakowie ... Ale! Wrzucam wam zajawkę, tego czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie. Mały News - rusza mój podcast, nagrywaliśmy jeszcze w ciąży. Efekty zobaczycie niebawem.

Serowska zdradziła , że w premierowym odcinku towarzyszyli jej Wiktor Słojkowski i Robert Kiełb. Wspólnie wzięli pod lupę głośne stylizacje gwiazd z polskich i zagranicznych czerwonych dywanów. Serowska zapowiedziała przy tym, że nie każda kreacja, która zyskała miano kultowej, rzeczywiście zasługuje na zachwyt.

Jak wiadomo Kultowe, nie zawsze znaczy dobrze.

Zapytaliśmy Dominikę o to, jak relacje Romea i Vivienne. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Za to Serowska potwierdziła swój nowy projekt.

"Proszę trzymać kciuki"

Wychodzę ze swoim autorskim podcastem proszę trzymać kciuki.

Na premierę pierwszego odcinka trzeba jeszcze poczekać. Dominika pokazała jednak jego krótki fragment, uchylając rąbka tajemnicy na temat nowego przedsięwzięcia. Wygląda na to, że obok nowych obowiązków związanych z narodzinami Vivienne znalazła też miejsce na realizację zawodowych planów

Nie przegap: Odwołany odcinek "Tańca z Gwiazdami". Polsat zdecydował, co ze zwrotem biletów

34

Królowe Matki odc. 3- Dominika Serowska o presji wywieranej na matki.