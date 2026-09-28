Wymieszaj z wodą i przetrzyj nagrobek z granitu. Usunie wosk ze zniczy i zacieki bez szorowania. Płyta będzie czysta, a ty jej nie zarysujesz. Czyszczenie grobów

Październik to czas porządków na cmentarzach, a czyszczenie granitowych nagrobków, choć trudne, jest kluczowe przed Wszystkimi Świętymi.

Granit, mimo swojej wytrzymałości, wymaga delikatnego podejścia – zapomnij o ostrych narzędziach i agresywnej chemii, by nie uszkodzić powierzchni.

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Jak czyścić granitowy nagrobek?

Październik to miesiąc przygotowań do Wszystkich Świętych. Wiele osób z tej okazji odwiedza groby bliskich i je dokładnie czyści. Jednym z największych wyzwań jest doczyszczenie granitowego nagrobka z resztek wosku oraz stearyny ze zniczy. Granit jest dość specyficznym kamieniem. Jest to jedna z najtwardszych skał, bardziej wytrzymała nawet od marmuru. Granik często wykorzystywany jest do produkcji nagrobków ponieważ dobrze znosi zmiany pogodowe, nie pęka od mrozów i jest odporny na zarysowania. Nie znaczy to jednak, że granik może dowolnie pocierać i używać do jego czyszczenia ostrych narzędzi. Wręcz przeciwnie, eksperci zalecają czyścić granit ze szczególną ostrożnością i dbałością.

Podstawą każdego czyszczenia jest oczywiście usunięcie organicznych elementów oraz zabrudzeń z kurzu i piasku. Najlepiej zrobić to przy użyciu miękkiej szczotki. Następnie należy umyć płytę mieszanką ciepło wody i płyny do naczyń. Stosowanie silnej chemii jest niewskazane i może odbarwić granit. Do czyszczenia granitowego nagrobka najlepiej sięgać po miękką ściereczkę z mikrofibry. Powinna być ona czysta i sucha, aby ograniczyć ryzyko powstania zacieków oraz smug.

Mimo swojej twardości, granit jest wrażliwy na pewne substancje chemiczne. Absolutnie unikaj stosowania silnych kwasów (np. octu, soku z cytryny, niektórych środków do czyszczenia toalet) oraz silnych zasad (np. niektórych wybielaczy czy amoniaku), ponieważ mogą one zmatowić polerowaną powierzchnię kamienia, a nawet spowodować trwałe odbarwienia lub wytrawienia. Podobnie, ostre, ścierne pasty czy proszki do szorowania mogą porysować granit. Zawsze wybieraj preparaty o neutralnym pH lub te dedykowane specjalnie do czyszczenia kamienia naturalnego, aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń.

Jednym z najczęstrzych zabrudzeń nagrobków jest oczywiście stopiony wosk i stearyna ze zniczy. Tego rodzaju zabrudzenia przylepiają się do powierzchni i trudno jest je usunąć. Nie powinno się ich szorować ostrymi i drucianymi narzędziami. Niewielkie plamy z wosku możesz delikatnie podważyć drewnianą szpatułką. Ciekawym sposobem na trudne zabrudzenia jest także soda oczyszczona. Rozpuszcza ona tłuste i stare zabrudzenia, w tym właśnie wosk. Wymieszaj ciepłą wodę z sodą oczyszczoną w równych proporcjach, tak by powstała gęsta pasta. Delikatnie wsmaruj ją w zabrudzenia i pozostaw na około 20 minut. Następnie delikatnie przetrzyj powierzchnie i gotowe.

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