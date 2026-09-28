Włóż kasztany pod poduszkę, a rano sobie podziękujesz. Działają niczym filtr i zapewnią spokojny, jesienny sen. Ich działanie udowodniły nasze babcie

Jesień to czas kasztanów, które od wieków fascynują nie tylko dzieci, ale także znajdują praktyczne zastosowanie w medycynie i kosmetyce.

Poznaj zaskakujące wierzenia związane z kasztanami – nasze babki wkładały je pod poduszkę, by zapewnić sobie spokojny sen i przegonić złe moce.

Dowiedz się, dlaczego niegdyś kasztany lądowały obok telewizorów i czy nauka potwierdza ich niezwykłe właściwości – odpowiedź może Cię zdziwić!

Magiczne właściwości kasztanów. Włóż je pod poduszkę

Nie ma jesieni bez kasztanów. To właśnie te twarde, okrągłe i brązowe owoce najbardziej kojarzą się z tą porą roku. Dzieci zbierają je, aby zrobić kasztanowe ludziki, a dorośli do jesiennych dekoracji. Kasztany mają jednak o wiele więcej zastosowań. Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) w swoich nasionach zawiera takie substancje jak escynę, która jest wykorzystywana w produkcji leków na żylaki. Działa ona przeciwzapalnie oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Kasztany również często wykorzystywane są w produkcji kosmetyków, w tym maści oraz kremów. Chociaż kasztany zawierają cenną escynę wykorzystywaną w medycynie, niezwykle ważne jest, aby podchodzić do nich z rozwagą. Surowe kasztany kasztanowca pospolitego są toksyczne dla ludzi po spożyciu w większych ilościach i mogą powodować problemy trawienne, nudności czy wymioty. Dlatego też, wszelkie próby samodzielnego przygotowywania i stosowania wewnętrznych preparatów z kasztanów bez specjalistycznej wiedzy są niewskazane i mogą być niebezpieczne. Leki i kosmetyki dostępne w aptekach zawierają bezpieczne, standaryzowane ekstrakty

Nie bez zaskoczenia, kasztany mają także silne znaczenie związane z przesądami. Dawniej wierzono w ich magiczną moc. Jednym z takich jesiennych przesądów było wkładanie kasztanów pod poduszkę. Nasze babki wierzyły, że kasztany schowane w łóżku przyciągają dobre sny i zapewniają lepszy wypoczynek. Mają one działać niczym filtr i przeganiać wszystko, co złe. Tradycja wkładania kasztanów przetrwała do dzisiaj. Jeżeli lubisz tego rodzaju przesądy i wierzenia może przetestować magiczną moc kasztanów.

Dlaczego kładzie się kasztany obok telewizora?

Jednym z bardziej znanych przesądów dotyczących kasztanów było ich zdolność do neutralizowania promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez różnego rodzaju ekrany i inne urządzenia. Przekonanie to było tak silnie, że wiele osób faktycznie wierzyło w naukową moc kasztanów. Nauka nie przedstawiła żadnych dowodów, jakoby faktycznie kasztany mogły pochłaniać promieniowanie, ale do dzisiaj znajdują się zwolennicy tej teorii. Promieniowanie elektromagnetyczne to fale energii, a kasztany, będąc materiałem organicznym, nie posiadają żadnych specjalnych właściwości fizycznych ani chemicznych, które pozwalałyby im na absorpcję czy neutralizację tych fal. Nie ma żadnych mechanizmów, przez które kasztany mogłyby "pochłaniać" fale radiowe czy mikrofalowe emitowane przez elektronikę.

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Quiz o letnich kwiatach. Twoja babcia zdobędzie 10/10, a Ty? Pytanie 1 z 10 Który kwiat słynie z charakterystycznego, słonecznego wyglądu i zdolności do „podążania" za słońcem? Rumianek Róża Słonecznik Następne pytanie