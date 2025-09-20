Co zrobić z kasztanów? Odstraszasz moli i złej energii. Oto jak wykorzystać niejadalne kasztany w domu

Co zrobić z kasztanów? Ludziki! To prawdopodobnie pierwsza odpowiedź, która nasuwa się na myśl, po takim pytaniu. Jednak kasztany można wykorzystać nie tylko do zabawy. Fani medycyny naturalnej wykorzystują kasztany poprawy zdrowia. Niejadalne kasztany mogą nam się przydać także w garderobie, bo odstraszają mole. Sprawdź, co można zrobić z kasztanów.

Kasztany przydadzą się nie tylko podczas zajęć plastycznych

Autor: Jan Rozehnal/ Getty Images Kasztany przydadzą się nie tylko podczas zajęć plastycznych

Kasztany w piosence Nataszy Zylskiej są jedynie pamiątką po utraconej miłości. Jednak ten symbol jesieni ma mnóstwo pozytywnych zastosowań. Najpopularniejszą formą wykorzystania owoców kasztanowca są ludziki, które tworzą dzieci w ramach zabawy w przedszkolu. Wiele osób wierzy jednak, że kasztany mają magiczną moc. Niektórzy wkładają je pod łóżko, by odpędzić koszmary. Według ludowych podań kasztany chronią przed złem.

Magiczne właściwości kasztanów w wierzeniach ludowych

Magiczne właściwości kasztanów oraz kasztanowców były popularne na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy wierzyli, że to święte drzewa, w które nie uderzy piorun, dlatego obsadzali nimi domy, a także kościoły. Podobnie było w przypadku, gdy wezwany do domu różdżkarz wskazał w pomieszczeniu cieki wodne. Według medycyny ludowej kasztany są niczym odpromienniki, które oczyszczają atmosferę i uzdrawiają mieszkańców. Według ludowych wierzeń kasztany pod łóżkiem trzyma się po to, by odpędzić złą energię. Radzono i do dziś radzi się praktykowanie zwyczaju, który ma także zapewnić długowieczność, zdrowie oraz sprzyja dobremu odpoczynkowi. W tym celu wystarczy włożyć trzy kasztany pod mebel, na którym śpimy. Jednak trzymanie kasztanów w domu nie może trwać w nieskończoność. Po tygodniu trzeba je wymienić na nowe. Inaczej, według przesądów, będą oddawać złe moce, które w sobie nagromadziły. Magiczne właściwości kasztanów wykorzystywano także przy leczeniu reumatyzmu. Niektórzy do dziś w tym celu noszą kilka kasztanów w kieszeni płaszcza lub kurtki. Wielu wierzyło i wierzy, że w ten sposób można także zabezpieczyć się przed bólami serca. Kasztanów używano także do higieny jamy ustnej i przy łagodzeniu bólu zęba. Lasowiacy płukali usta odwarem z kasztanów. W przypadku bólu zębów nawlekali trzy owoce na sznurek i nosili jak naszyjnik, a sproszkowane i namoczone w spirytusie wcierali w dziąsła.

Co zrobić z kasztanów? Ludziki, masażer do stóp i odstraszasz moli

Kasztany to doskonały materiał do tworzenia figurek. Wystarczy kilka zapałek, wykałaczek, klej i odrobina wyobraźni, aby stworzyć kasztanowe ludziki, zwierzątka, domki i inne fantazyjne konstrukcje. To świetny sposób na rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych u dzieci. Jeśli najmłodszym znudzą się ludziki, można stworzyć jesienną biżuterię. Wywierć małe otwory w kasztanach i nawlecz je na sznurek lub żyłkę. Dodaj koraliki, jarzębinę i suszone liście. Kasztany można wykorzystać także do poprawy zdrowia. Wsyp kasztany do miski lub płaskiego pudełka i masuj nimi stopy. Kasztany pobudzają krążenie, redukują napięcie mięśni i przynoszą ulgę zmęczonym stopom. To naturalny i relaksujący sposób na odprężenie po ciężkim dniu. Niejadalne kasztany można wykorzystać także w garderobie jako środek odstraszający mole. Wystarczy umieścić kilka kasztanów w płóciennych woreczkach i włożyć je do szafy, szuflady lub garderoby. To naturalny i ekologiczny sposób na ochronę ubrań przed szkodnikami.

