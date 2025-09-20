Co zrobić z kasztanów? Odstraszasz moli i złej energii. Oto jak wykorzystać niejadalne kasztany w domu

Kasztany w piosence Nataszy Zylskiej są jedynie pamiątką po utraconej miłości. Jednak ten symbol jesieni ma mnóstwo pozytywnych zastosowań. Najpopularniejszą formą wykorzystania owoców kasztanowca są ludziki, które tworzą dzieci w ramach zabawy w przedszkolu. Wiele osób wierzy jednak, że kasztany mają magiczną moc. Niektórzy wkładają je pod łóżko, by odpędzić koszmary. Według ludowych podań kasztany chronią przed złem.

Magiczne właściwości kasztanów w wierzeniach ludowych

Magiczne właściwości kasztanów oraz kasztanowców były popularne na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy wierzyli, że to święte drzewa, w które nie uderzy piorun, dlatego obsadzali nimi domy, a także kościoły. Podobnie było w przypadku, gdy wezwany do domu różdżkarz wskazał w pomieszczeniu cieki wodne. Według medycyny ludowej kasztany są niczym odpromienniki, które oczyszczają atmosferę i uzdrawiają mieszkańców. Według ludowych wierzeń kasztany pod łóżkiem trzyma się po to, by odpędzić złą energię. Radzono i do dziś radzi się praktykowanie zwyczaju, który ma także zapewnić długowieczność, zdrowie oraz sprzyja dobremu odpoczynkowi. W tym celu wystarczy włożyć trzy kasztany pod mebel, na którym śpimy. Jednak trzymanie kasztanów w domu nie może trwać w nieskończoność. Po tygodniu trzeba je wymienić na nowe. Inaczej, według przesądów, będą oddawać złe moce, które w sobie nagromadziły. Magiczne właściwości kasztanów wykorzystywano także przy leczeniu reumatyzmu. Niektórzy do dziś w tym celu noszą kilka kasztanów w kieszeni płaszcza lub kurtki. Wielu wierzyło i wierzy, że w ten sposób można także zabezpieczyć się przed bólami serca. Kasztanów używano także do higieny jamy ustnej i przy łagodzeniu bólu zęba. Lasowiacy płukali usta odwarem z kasztanów. W przypadku bólu zębów nawlekali trzy owoce na sznurek i nosili jak naszyjnik, a sproszkowane i namoczone w spirytusie wcierali w dziąsła.

Co zrobić z kasztanów? Ludziki, masażer do stóp i odstraszasz moli

Kasztany to doskonały materiał do tworzenia figurek. Wystarczy kilka zapałek, wykałaczek, klej i odrobina wyobraźni, aby stworzyć kasztanowe ludziki, zwierzątka, domki i inne fantazyjne konstrukcje. To świetny sposób na rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych u dzieci. Jeśli najmłodszym znudzą się ludziki, można stworzyć jesienną biżuterię. Wywierć małe otwory w kasztanach i nawlecz je na sznurek lub żyłkę. Dodaj koraliki, jarzębinę i suszone liście. Kasztany można wykorzystać także do poprawy zdrowia. Wsyp kasztany do miski lub płaskiego pudełka i masuj nimi stopy. Kasztany pobudzają krążenie, redukują napięcie mięśni i przynoszą ulgę zmęczonym stopom. To naturalny i relaksujący sposób na odprężenie po ciężkim dniu. Niejadalne kasztany można wykorzystać także w garderobie jako środek odstraszający mole. Wystarczy umieścić kilka kasztanów w płóciennych woreczkach i włożyć je do szafy, szuflady lub garderoby. To naturalny i ekologiczny sposób na ochronę ubrań przed szkodnikami.

ZOBACZ TEŻ: Przyciągają pecha i kojarzą się ze zmarłymi. Przesądy ludowe o wrzosach. Czy kwiaty przynoszą nieszczęście?