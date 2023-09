i Autor: shutterstock

QUIZ. Co przynosi jesień? Przyjemny, ale trudny test. Zestaw pytań, który przeniesie cię w niesamowity klimat złotej polskiej jesieni

Quiz o jesieni to zbiór pytań dotyczący trzeciej pory roku. Wiele osób czeka na złotą polską jesień oraz spacery, podczas których pod nogami plączą się kasztany i żołędzie, a spadające z drzew liście mienią się pięknymi kolorami. To pora roku, która inspiruje malarzy, poetów, muzyków i kucharzy dlatego przygotowaliśmy mały sprawdzian. Quiz o tym, co przynosi jesień, składa się z dziesięciu pytań i przenosi nas na karty historii, miłości i sztuki. Sprawdź, czy zdobędziesz komplet punktów.