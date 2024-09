Zbierz w parku i włóż pod łóżko dla ochrony przed złem. Magiczne właściwości kasztanów

Zrób to z grudnikiem we wrześniu, a zimą obsypie kolorowymi kwiatami. Bardzo ważna zasady pielęgnacji grudnika na jesień

Magiczne właściwości kasztanów, według ludowych podań, to ochrona przed złem i ratunek dla zdrowia. Ludzie od pokoleń wierzą w magiczne właściwości owoców kasztanowców. Dlatego jesienią wiele osób wyrusza na spacer w poszukiwaniu symboli jesieni, które w piosence Nataszy Zylskiej są jedynie pamiątką po utraconej miłości. Jednym z najpopularniejszych sposobów na wykorzystanie mocy kasztanów jest włożenie ich na noc pod łóżko. Dzięki temu obudzimy się wypoczęci. Bez bólu głowy i sennych koszmarów. Jakie jeszcze magiczne właściwości przypisuje się kasztanom?

Zbierz w parku i włóż pod łóżko dla ochrony przed zło. Magiczne właściwości kasztanów

Magiczne właściwości kasztanów oraz kasztanowców były popularne na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy wierzyli, że to święte drzewa, w które nie uderzy piorun, dlatego obsadzali nimi domy, a także kościoły. Podobnie było w przypadku, gdy wezwany do domu różdżkarz wskazał w pomieszczeniu cieki wodne. Według medycyny ludowej kasztany są niczym odpromienniki, które oczyszczają atmosferę i uzdrawiają mieszkańców. Według ludowych wierzeń kasztany pod łóżkiem trzyma się dla odpędzenia zlej energii. Radzono i do dziś radzi się praktykowanie zwyczaju, który ma także zapewnić długowieczność, zdrowie oraz sprzyja dobremu odpoczynkowi. W tym celu wystarczy włożyć trzy kasztany pod mebel, na którym śpimy. Jednak trzymanie kasztanów w domu nie może trwać w nieskończoność. Po tygodniu trzeba je wymienić na nowe. Inaczej, według przesądów, będą oddawać złe moce, które w sobie nagromadziły. Magiczne właściwości kasztanów wykorzystywano także przy leczeniu reumatyzmu. Niektórzy do dziś w tym celu noszą kilka kasztanów w kieszeni płaszcza lub kurtki. Wielu wierzyło i wierzy, że w ten sposób można także zabezpieczyć się przed bólami serca. Kasztanów używano także do higieny jamy ustnej i przy łagodzeniu bólu zęba. Lasowiacy płukali usta odwarem z kasztanów. W przypadku bólu zębów nawlekali trzy owoce na sznurek i nosili jak naszyjnik, a sproszkowane i namoczone w spirytusie wcierali w dziąsła.

