O krok od tragedii. Tramwaj niemal przejechał dziecko

Chwile grozy na warszawskim przejściu

Tramwaje Warszawskie we wpisie na platformie Facebook, opublikowały nagranie z bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Widać na nim, jak nieodpowiedzialne dziecko, mimo czerwonego światła, wjeżdża swoją rozpędzoną hulajnogą na przejście. Chwilę potem koła pojazdu blokują się na szynie, a chłopak spada na ziemię.

Całość działa się w momencie, kiedy do przejazdu zbliżał się tramwaj. To właśnie kamera z kabiny motorniczego zarejestrowała cały incydent. Nie piszemy o tragicznym wypadku tylko dzięki szybkiej reakcji kierującego taborem, który widząc przewróconego chłopca natychmiast rozpoczął awaryjne hamowanie. Na szczęście dla nieodpowiedzialnego dziecka, pojazd zdążył się zatrzymać.

Po upadku użytkownik hulajnogi wstał o własnych siłach, przeszedł na chodnik, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Tym razem bilans wypadku ograniczył się jedynie do kilku siniaków, zadrapań oraz sporej dawki stresu.

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Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu

Materiał został opublikowany przez Tramwaje Warszawskie jako przestroga dla wszystkich uczestników ruchu.

„Jazda nawet na najszybszej hulajnodze nie daje prawa do jazdy na czerwonym i nie ochroni Cię przed skutkami wypadku. Tu motorniczy w porę wyhamował, ale nie zawsze jest tyle czasu na reakcję. Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu” – przypomniała spółka w komentarzu do nagrania.

Specjaliści od bezpieczeństwa od lat zwracają uwagę, że droga hamowania tramwaju jest znacznie dłuższa niż w przypadku większości samochodów. Kilkudziesięciotonowy pojazd poruszający się po szynach nie ma również możliwości wykonania nagłego manewru omijającego przeszkodę.

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W praktyce oznacza to, że nawet prawidłowa, czyli szybka reakcja motorniczego nie zawsze wystarczy, by uniknąć potrącenia osoby, która niespodziewanie znajdzie się na torach. W tym przypadku chwila nieuwagi mogła skończyć się tragedią

To kolejny przykład, że ignorowanie sygnalizacji świetlnej oraz wjeżdżanie na torowisko bez upewnienia się, czy droga jest wolna, stwarza zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale również dla pasażerów komunikacji miejskiej i innych uczestników ruchu.