Ta ważna ulica w centrum zostanie całkowicie zamknięta na ponad miesiąc

Koszykowa zamknięta na ponad miesiąc

Do tej pory robotnicy skupiali się na odnowie chodników oraz zatok postojowych. Teraz przyszedł czas na najtrudniejszą część zadania, czyli wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Drogowcy całkowicie zamkną przejazd pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya. Połączenie z remontowaną trasą straci także ulica Krzywickiego. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Dróg Miejskich, nową jezdnią kierowcy pojadą dopiero w Święto Niepodległości, czyli 11 listopada.

Jak ominąć zamknięty odcinek ulicy Koszykowej?

Ruch w tej części miasta zostanie skierowany na trasy alternatywne. Zmotoryzowani muszą przygotować się na zmienioną organizację ruchu i zaplanować podróż wcześniej. Wyznaczono następujące objazdy:

Od strony Placu Konstytucji kierowcy pojadą ulicami Koszykową, Chałubińskiego i Alejami Jerozolimskimi do Placu Starynkiewicza lub Placu Zawiszy

Z rejonu Filtrów dojazd do celu poprowadzi ulicami Filtrową i Raszyńską lub Grójecką do Alej Jerozolimskich, Chałubińskiego i Koszykowej

Z ulicy Krzywickiego będzie można przejechać Nowowiejską i Aleją Niepodległości lub skierować się do ulicy Filtrowej

Z Koszykowej po stronie Filtrów kierowcy zostaną skierowani ulicą Lindleya do Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy ulicy Koszykowej będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Krzywickiego

Dodatkowe ułatwienia i zmiany w organizacji ruchu

Aby ułatwić poruszanie się po okolicznych ulicach, urzędnicy zdecydowali o wprowadzeniu kilku istotnych korekt w organizacji ruchu. Mają one upłynnić przejazd na trasach objazdowych:

Wprowadzona zostanie możliwość skrętu w lewo z ulicy Chałubińskiego w Koszykową w kierunku Placu Konstytucji

Działanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Koszykowej z Chałubińskiego oraz Aleją Niepodległości zostanie dostosowane do nowego natężenia ruchu

Osoby jadące ulicą Lindleya od strony Alej Jerozolimskich będą miały obowiązek skrętu w ulicę Oczki, co ułatwi manewr skręcania z Koszykowej w Lindleya

Uwaga na zakazy parkowania i zmiany w komunikacji

Kierowcy muszą uważnie patrzeć na znaki drogowe. Na całym remontowanym odcinku ulicy Koszykowej zaczną obowiązywać bezwzględne zakazy parkowania. Obostrzenia te dotyczą również wyznaczonych dotychczas miejsc postojowych. Każdy pojazd pozostawiony w strefie prac zostanie odholowany na koszt właściciela. Piesi muszą natomiast liczyć się z czasowym zamykaniem przejść przez jezdnię, ale utrudnienia te wystąpią dopiero na samym końcu inwestycji, podczas układania ostatniej warstwy asfaltu.

Spore zmiany czekają także pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Popularne autobusy linii 159 zmienią trasę i pojadą objazdem przez Aleje Jerozolimskie oraz ulicę Chałubińskiego.