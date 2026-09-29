Futurystyczny autobus przyszłości na ulicach Warszawy. Z wyglądu przypomina tramwaj

Testy hiszpańskiego Irizara w Warszawie

Czarny, nowoczesny autobus ze srebrnymi detalami będzie kursował po stołecznych ulicach do środy, 30 września. Mieszkańcy mogą go spotkać na trasach linii 106 oraz 166, co oznacza, że najłatwiej wsiąść do niego na pętlach Mariensztat i Ostroroga. Pasażerowie, którzy zdążyli już przetestować pojazd, zwracają uwagę na ogromne okna, dzięki którym nawet najmłodsi mają doskonały widok na miasto. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z dumą zapowiada, że hiszpańskie maszyny wkrótce zasilą flotę stołecznych elektryków.

Nowoczesny Irizar ie tram zabiera na pokład maksymalnie 73 pasażerów. Testowany w stolicy egzemplarz ma 12,16 metra długości, a jego szerokość i wysokość wynoszą odpowiednio 2,55 m oraz 3,3 m. Pojazd posiada troje drzwi, niską podłogę i jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz zamontowano nowoczesną klimatyzację i gniazda USB do ładowania urządzeń. Kierowcę wspierają cyfrowe lusterka, system kamer 360 stopni, asystent martwego pola oraz specjalny układ monitorujący skupienie kierowcy podczas jazdy.

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Autobus napędzany jest elektrycznym silnikiem produkcji Siemensa. Zanim dotarł do Warszawy, gdzie wozi pasażerów do końca września, był sprawdzany na ulicach m.in. Krakowa, Lublina i Rzeszowa. Według planów, pierwsze 10-metrowe egzemplarze pojawią się w stolicy na stałe już w przyszłym roku.

Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego zaznacza, że Miejskie Zakłady Autobusowe zamówiły dwadzieścia takich elektrycznych maszyn od hiszpańskiego producenta. Dzięki tej inwestycji liczba ekologicznych autobusów we flocie wkrótce dobije do 450 sztuk. Warto dodać, że baterie tych pojazdów pozwalają na przejechanie około 300 kilometrów po jednym naładowaniu.

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