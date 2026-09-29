Tajemnicze zniknięcie 24-letniej Moniki. Wyszła z domu w skórzanym płaszczu. Ślad po niej zaginął

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Monika Malendo zaginęła w czwartek, 26 września.

Młoda kobieta ma około 160 centymetrów wzrostu, zielone oczy oraz bardzo szczupłą sylwetkę.

Obecnie 24-latka ma czarne, farbowane włosy, ścięte na mulleta.

Służby mundurowe apelują do mieszkańców o wszelkie wskazówki mogące ułatwić poszukiwania.

Wyszła z mieszkania na Mokotowie i zaginęła

Mokotowscy funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego starają się rozwikłać zagadkę nagłego zniknięcia Moniki Malendo. 24-latka opuściła swój dom 26 września i przepadła bez wieści. Od momentu wyjścia nie nawiązała żadnego kontaktu ze swoimi bliskimi. Policjanci intensywnie pracują nad odnalezieniem młodej kobiety, weryfikując pojawiające się ślady. Mundurowi podkreślają, że każdy, nawet najmniejszy szczegół dotyczący miejsca przebywania 24-latki, może być kluczowy w tej sprawie.

Rysopis zaginionej Moniki Malendo. Tak wygląda 24-latka

Policja podała dokładny rysopis zaginionej Moniki. 24-latka ma około 160 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma zielone oczy oraz czarne, farbowane włosy obcięte na mulleta. Jej znakiem szczególnym są kolczyki w nosie i liczne tatuaże. W dniu zaginięcia Monika miała na sobie długi skórzany płaszcz i buty na koturnie z białą podeszwą.

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Policja z Warszawy szuka Moniki Malendo. Apel o kontakt

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały Monikę od czasu jej zaginięcia lub wiedzą, gdzie może przebywać. Każda informacja może pomóc w jej odnalezieniu. Sygnały można przekazywać Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7. Można też zadzwonić pod numery 47 72 392-50 lub 47 72 392-52.

Informacje da się również wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected], a także zgłosić do jakiegokolwiek komisariatu na terenie całego kraju. W sytuacji wymagającej pilnej interwencji należy dzwonić pod 112.

Potrzebujesz pomocy? Nie zostawaj z tym sam

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa kryzys psychiczny, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy. Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym działa całodobowo pod numerem 800 70 2222. Dostępne jest także całodobowe wsparcie emocjonalne pod numerem 116 123. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z Telefonu Zaufania 116 111, który również działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod 112 albo zgłosić się do najbliższego SOR-u lub izby przyjęć szpitala z oddziałem psychiatrycznym.