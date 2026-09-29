Czech wszedł do polskiego sklepu. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył

Zagraniczny turysta zachwycony Polską

Zagraniczni goście regularnie chwalą wizyty w naszym kraju, doceniając lokalną architekturę, bogatą historię i otwartość Polaków. Okazuje się jednak, że czasami największe wrażenie robią na nich zwykłe punkty handlowe. Dowodem na to jest relacja czeskiego influencera, znanego na TikToku pod pseudonimem @honzacestuje. Mężczyzna zaprezentował swoim fanom wizytę w popularnej polskiej sieciówce. O ile dla nas wejście do Żabki to chleb powszedni, o tyle dla twórcy internetowego zza południowej granicy było to niesamowite przeżycie.

Czech odwiedził Żabkę. "To niesamowite"

Turysta z Czech postanowił zrobić zakupy w warszawskiej Żabce Nano. Jest to w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa placówka. Chociaż w Polsce takie rozwiązania stają się powoli standardem, czeski tiktoker nie krył potężnego zaskoczenia.

Mówi się, że Warszawa jest jednym z najnowocześniejszych miast, a to jest naprawdę sklep przyszłości. Pokażę wam, jak działa ta supernowoczesna Żabka. Wszędzie są kamery. Możecie zobaczyć, że jest ich tutaj chyba kilkadziesiąt. Wystarczy po prostu wziąć produkt. Na przykład biorę sobie colę i ona automatycznie zostaje doliczona do rachunku, więc nic nie trzeba robić [...] Ledwo wyszedłem, a już dostałem SMS-a z podziękowaniem za zakupy. Dosłownie około minuty po wyjściu ze sklepu dostałem rachunek i informacje, że z mojej karty zostanie pobrane 10 zł. To jest po prostu niesamowite - mówił Czech na nagraniu.

Żabka Nano w Polsce robi furorę

Bezobsługowe sklepy pod szyldem Żabka Nano to format, który coraz częściej stanowi synonim handlu przyszłości. Kupujący nie musi czekać w kolejce do kasy czy samodzielnie skanować produktów, ponieważ wystarczy zabrać wybrane rzeczy z półek i opuścić lokal, a inteligentny system zajmie się rozliczeniem. Cały proces nadzorowany jest przez zaawansowane kamery oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Takie punkty otwarte są przez całą dobę, co pozwala na bezproblemowe zrobienie sprawunków nawet w dni ustawowo wolne od handlu.

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