Niezwykłe odkrycie w samym centrum Warszawy. Znajdowało się tuż pod parkingiem

Odkrycia pod placem Młynarskiego w stolicy

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich przekazał informację o najnowszym znalezisku, na które natrafiono podczas prac w ramach wielkiego projektu Nowe Centrum Warszawy. Tym razem robotnicy znaleźli skarby przeszłości tuż pod powierzchnią parkingu na placu Młynarskiego w rejonie przebudowywanej ulicy Sienkiewicza.

Wystarczył niezbyt głęboki wykop, by światło dzienne ujrzały fundamenty dawnej kamienicy, która stała w tym miejscu przed wojną. W jej ruinach znaleziono niezwykle przedmioty. Cześć z nich ewidentnie należała do mieszkańców starej kamienicy, jednak - co najciekawsze - niektóre rekwizyty pochodzą najprawdopodobniej z sąsiedniej Filharmonii Narodowej (przed wojną nazywanej Filharmonią Warszawską).

Co odkryto pod placem w centrum Warszawy?

W szczątkach dawnych fundamentów natrafiono m.in. na:

metalowy wieniec , którym upamiętniano ważne wydarzenia czy nagrody w Filharmonii,

, którym upamiętniano ważne wydarzenia czy nagrody w Filharmonii, pogięta dekoracja pamiętająca prawdopodobnie czasy przedwojennych występów,

pamiętająca prawdopodobnie czasy przedwojennych występów, fragmenty rzeźby przedstawiające dłoń i płaszcz - zdaniem archeologów mogą one należeć do miniatury pomnika Adama Mickiewicza, zaprojektowanego przez Cypriana Godebskiego, który został wysadzony przez Niemców w 1944 roku podczas operacji burzenia Warszawy.

Te odkrycia, choć stanowiące wspaniałą pamiątkę przeszłości ukrytą tuż pod powierzchnią gruntu, w oczywisty sposób wpłyną i spowolnią prace w tym rejonie Nowego Centrum Warszawy. Nadzór nad procesem budowlanym w tym rejonie przejmą bowiem archeolodzy, przed którymi jeszcze z pewnością wiele odkryć, biorąc pod uwagę, że do przekopania została jeszcze druga część parkingu.

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