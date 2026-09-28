To tu Prus pisał "Lalkę". W tym samym miejscu mieszkała też ikona "Kogla-mogla"

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-28 12:04

Kamienica przy Hożej w Warszawie kryje niezwykłe historie. To właśnie tutaj Bolesław Prus pisał "Lalkę", a wiele lat później mieszkała w niej ikona polskiego kina znana z "Kogla-mogla" wraz z mężem, również wybitnym aktorem. W dobie trwającej "Lalkomanii" odkrywamy, jak ten jeden adres łączy dwie zupełnie różne epoki polskiej kultury.

"Lalkomania" ogarnęła Polaków

"Lalka" Bolesława Prusa to bez wątpienia nie tylko jedna z najważniejszych polskich powieści XIX wieku, ale również absolutna klasyka całej polskiej literatury, która do dziś rozpala emocje czytelników. Najlepszym tego dowodem jest trwająca obecnie w Polsce "Lalkomania", a więc społeczno-kulturowy szał związany z dwoma nowymi ekranizacjami klasycznej powieści: serialem Netflixa (premiera miała miejsce 16 września) oraz filmem w reżyserii Macieja Kawalskiego (w kinach od 30 września). 

Z tej okazji po Warszawie - która jest przecież jednym z głównych bohaterów "Lalki" - odbywają się liczne wycieczki i spacery, podczas których uczestnicy poznają miejsca, w których toczyła się akcja powieści Prusa. Wiele z nich pomija jednak bardzo ważne miejsce, które - w przeciwieństwie do miejsc akcji z powieści - nie było areną fikcyjnych zdarzeń utrwalonych na kartach powieści, ale stanowiło realną przestrzeń dziania się historii. A tą historią było powstawanie słynnej książki. 

W tym miejscu w Warszawie powstawała "Lalka"

Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki publikował "Lalkę" w latach 1887–1889. Ukazywała się ona w odcinkach w gazecie - konkretnie w dzienniku „Kurier Codzienny”. Był to modny wówczas sposób publikowania powieści przywodzący na myśl współczesne seriale telewizyjne. Rok później, w 1890 roku książka ukazała się nakładem wydawnictwa „Gebethner i Wolff”.

W tym czasie (od 1885 roku) Głowacki wynajmował mieszkanie znajdujące się przy ulicy Kruczej - pod numerem 25. Dziś ten adres już nie istnieje, a stojąca tam kamienica została przyporządkowana do ulicy Hożej i znajduje się pod numerem 19.

Bolesław Prus tworzył więc "Lalkę" mieszkając bardzo blisko miejsc, które później uwiecznił na łamach powieści, takich jak: Park Ujazdowski, Dolina Szwajcarska, czy też Łazienki Królewskie.

Również współcześnie to miejsca uchodzi za ścisłe centrum Warszawy i bardzo prestiżową lokalizację. Dość wspomnieć, że zaledwie 200 metrów stąd, na skrzyżowaniu Hożej i Marszałkowskiej znajduje się biurowiec mieszczący na ostatnich piętrach studio, w którym codziennie od ponad 20 lat realizowany jest popularny program śniadaniowy "Dzień dobry TVN".

Z kolei w tym samym miejscu co Prus, wiele dekad później mieszkało słynne aktorskie małżeństwo: Tadeusz Janczar i Małgorzata Lorentowicz. On zasłynął ikonicznymi rolami u Andrzeja Wajdy w "Pokoleniu" i "Kanale", z kolei ją publiczność znała i uwielbiała m.in. za kultową rolę pani Wolańskiej, babci Piotrusia w "Koglu-moglu".

Kamienica przy ul. Hożej w Warszawie, a obok na miniaturze Bolesław Prus. O historii powstawania Lalki przeczytasz na SE.
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