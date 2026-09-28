III Kongres Budownictwa Polskiego już w listopadzie

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele największych firm budowlanych i infrastrukturalnych, administracji publicznej, inwestorów, instytucji finansowych, organizacji branżowych, świata nauki oraz eksperci zajmujący się polityką gospodarczą i inwestycyjną. W centrum dyskusji znajdą się nie tylko bieżące wyzwania sektora, lecz także decyzje, które mogą przesądzić o jego kondycji i konkurencyjności w kolejnych latach.

- Aktualna sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna Polski wskazuje, że znaleźliśmy się w momencie, który może zdefiniować krajowy rynek budowlany na wiele następnych lat. Tak dużej skali inwestycji - od energetyki, przez infrastrukturę obronną, po rozbudowę data centers i inwestycje liniowe - jeszcze nie mieliśmy. Kongres Budownictwa Polskiego jest miejscem spotkania ludzi, którzy chcą rozmawiać o strategicznych tematach, o otoczeniu prawnym, makroekonomii i przyszłości sektora - mówi Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W programie najważniejsze wyzwania dla sektora

Program pierwszego dnia koncentruje się na budownictwie jako filarze bezpieczeństwa, rozwoju i siły gospodarczej Polski. Debaty obejmą wpływ geopolityki na rynek inwestycji, infrastrukturę obronną, krytyczną i dual-use, ciągłość inwestycji publicznych i prywatnych, potencjał krajowych wykonawców, produktywność sektora oraz prawo, zamówienia publiczne i warunki kontraktowe. Jednym z kluczowych pytań będzie również to, co czeka rynek po obecnym boomie inwestycyjnym i jak zapewnić jego stabilność w perspektywie 2035 roku.

Drugi dzień poświęcony będzie m.in. finansowaniu strategicznych projektów, technologiom zwiększającym produktywność, wykorzystaniu AI i BIM, kompetencjom i przyszłości rynku pracy oraz ekspansji międzynarodowej polskich firm i ich udziałowi w odbudowie Ukrainy.

- Przy pracach nad programem Kongresu Budownictwa Polskiego każdorazowo dokładamy starań, żeby ująć w nim wątki, którymi realnie żyje branża. Dlatego podczas trzeciej edycji pojawią się tematy związane z local content, bezpieczeństwem infrastruktury, energetyką, przetargami czy sytuacją wykonawców. Jestem przekonany, że uczestnicy wyjadą z Kongresu nie tylko z ogromem wiedzy, z nowymi kontaktami czy relacjami, ale też z poczuciem, że uczestniczyli w ważnej rozmowie o przyszłości całego sektora budownictwa - mówi Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Programowej KBP oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep.

Debaty w formule Okrągłych Stołów

Uzupełnieniem głównych paneli będzie program ośmiu Okrągłych Stołów, które stworzą przestrzeń do pogłębionej rozmowy administracji, inwestorów, wykonawców i ekspertów o konkretnych problemach rynku oraz możliwych rozwiązaniach.

„Nowy ład inwestycyjny” będzie dotyczył prawa budowlanego, zamówień publicznych, waloryzacji kontraktów, podziału ryzyk i usprawnienia procesu inwestycyjnego. „Energia dla rozwoju” skupi się na energetyce jądrowej, OZE, bezpieczeństwie energetycznym, infrastrukturze krytycznej oraz udziale polskich firm w realizacji największych projektów.

Podczas debaty „Bezpieczne państwo - odporna infrastruktura” poruszone zostaną kwestie budownictwa obronnego, ochrony ludności, infrastruktury dual-use i przygotowania kraju na sytuacje kryzysowe. Z kolei „Wektor Polska” będzie poświęcony local content, udziałowi krajowych przedsiębiorstw w inwestycjach publicznych oraz budowaniu trwałych kompetencji wykonawczych.

Okrągły Stół „Budownictwo 4.0” obejmie BIM, AI, automatyzację, robotyzację, prefabrykację i cyfryzację procesów. „Kadry dla realizacji inwestycji i rozwoju budownictwa polskiego” skoncentrują się na niedoborze pracowników, edukacji, kompetencjach przyszłości, migracji oraz wpływie odbudowy Ukrainy na rynek pracy.

Tematem debaty „Bezpieczny wykonawca wygrywa” będzie bezpieczeństwo pracy jako element jakości zarządzania, konkurencyjności i zdolności do realizacji kontraktów. Ostatni Okrągły Stół poświęcony zostanie roli samorządów w rozwoju inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania, kadr i kompetencji potrzebnych do realizacji projektów lokalnych.

Autor: mat. organizatora/ Materiały prasowe

Patronat Honorowy nad III Kongresem Budownictwa Polskiego objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Agnieszka Olszewska, a także Marszałkowie Województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego. Lista patronatów honorowych nadal się powiększa.

III Kongres Budownictwa Polskiego odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2026 r. w DoubleTree by Hilton Warsaw.

Szczegółowy program i informacje dotyczące udziału dostępne są na stronie Kongresu Budownictwa Polskiego.