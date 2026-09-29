Dlaczego dziś w Warszawie wyją syreny? 29.09.2026

Dlaczego wyją syreny? 29.09.2026

Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic mogą usłyszeć we wtorek, 29 września dźwięk syren alarmowych rozchodzących się po okolicy. Komunikat ten dotyczy: Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa.

Jak tłumaczy rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego, Luiza Jurgiel-Żyła ich uruchomienie nie powinno być w tym konkretnym przypadku powodem do niepokoju.

Syreny wyją w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych. W tym przypadku zatem nie oznaczają realnego ostrzeżenia o zagrożeniu, a jedynie są elementem prac modernizacyjnych.

- Prosimy mieszkańców o nie podejmowanie żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów - mówi Luiza Jurgiel-Żyła.

Co oznacza dźwięk syren?

Syreny alarmowe są wykorzystywane w obliczu zagrożenia dla ludności. W ostatnich czasach ich główne zastosowanie sprowadza się niestety do ostrzegania przed atakiem z powietrza ze strony bezzałogowych statków powietrznych lub pocisków, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa terenu, na którym emitowany jest sygnał.

Ogłoszenie alarmu odbywa się poprzez modulowany dźwięk syreny trwający przez trzy minuty. Z kolei jego odwołanie to ciągły dźwięk syreny również trwający trzy minuty.

W momencie, gdy rozlega się wycie syren, należy niezwłocznie włączyć telewizor lub radio, by zapoznać się z komunikatem dotyczącym zagrożenia i zasadami postępowania. Warto również sprawdzać informacje na oficjalnych kanałach rządowych, np. w social mediach.

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