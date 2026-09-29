Roztrzaskało się pięć aut. Przez godzinę strażacy wycinali kierowcę ze zmiażdżonej kabiny

Pięć pojazdów zderzyło się na DK79 w Pilawie.

Kierowca został zakleszczony w kabinie, a strażacy przez ponad godzinę uwalniali go przy pomocy sprzętu hydraulicznego.

Ranny mężczyzna został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Warszawie.

Szok w centrum Warszawy

Potężne zderzenie pięciu pojazdów

W poniedziałek około godz. 15:30 na drodze krajowej nr 79 w Pilawie, pobliżu skrętu w ul. Klonową, zderzyło się pięć pojazdów. Policja ustaliła już przebieg karambolu. Na jezdni w kierunku Piaseczna zatrzymała się 47-letnia kobieta kierująca Skodą. Czekała na możliwość skrętu w lewo. Za nią zatrzymało się Iveco, którym kierował 37-letni mężczyzna. Dalej stały dwa samochody ciężarowe. Trzecia ciężarówka nie wyhamowała w porę. 28-letni kierowca Scanii z naczepą, jadący od strony Góry Kalwarii w kierunku Piaseczna, nie dostosował prędkości i uderzył w stojącego przed nim Mercedesa z naczepą.

Siła pierwszego uderzenia uruchomiła efekt domina. Mercedes, którym kierował 50-letni mężczyzna, został przemieszczony i uderzył w kolejną ciężarówkę prowadzoną przez 35-latka. Następnie ciężarówka uderzyła w Iveco, a ono w stojącą na początku kolumny Skodę.

Strażacy przez godzinę walczyli o kierowcę

Strażacy przez ponad godzinę walczyli o jego uwolnienie, używając specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Na miejsce skierowano także specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego z JRG 10 Warszawa. Gdy w końcu udało się wydobyć poszkodowanego z wraku, czekał już na niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownik 19 zabrał rannego do szpitala w Warszawie.

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O szczegółach wypadku poinformowała nas podkom. Magdalena Gąsowska. - W karambolu uczestniczyły trzy ciężarówki, samochód dostawczy oraz auto osobowe. W osobówce podróżowały dwie osoby. Samochód osobowy jechał jako pierwszy, za nim poruszał się bus, a za nim kolejne pojazdy ciężarowe Czterej kierowcy, którzy pozostali na miejscu, zostali przebadani pod kątem trzeźwości. Wszyscy byli trzeźwi.

Na DK79 powstał niemały korek. Rozbite samochody zajęły drogę, więc służby musiały zabezpieczyć miejsce wypadku. Działania zakończono dopiero po godzinie 23. SZ

Kolejne ciężarówki w poważnych wypadkach

To nie był jedyny poważny wypadek z udziałem ciężarówek na Mazowszu tego dnia. Wcześniej na DK12 w Goździe w powiecie radomskim zderzyły się trzy samochody ciężarowe. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala, a droga została całkowicie zablokowana. Również rano na DK50 w powiecie żyrardowskim doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. W tym przypadku jedna osoba została poszkodowana.

Źródło: Miejski Reporter, se.pl