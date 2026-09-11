Był w ciężkim stanie po katastrofie kolejowej. Są nowe wieści o maszyniście "Koziołka"

Stan maszynisty „Koziołka” poprawił się.

Dwie osoby zostały już wypisane ze szpitala.

Po katastrofie pod Przysuchą jedna pasażerka zginęła.

Wyciekło nagranie z kabiny maszynisty! Tak doszło do zderzenia z ciężarówką na przejeździe kolejowym

Katastrofa kolejowa na Mazowszu. Maszynista „Koziołka” czuje się lepiej

Tuż po wypadku do największego szpitala w Radomiu i okolicach, położonego ok. 30 km od miejsca wypadku, przewieziono 3 osoby. Wśród nich była kobieta w ciąży, która po badaniach została odwieziona do domu. Podobnie stało się z inną kobietę, która opuściła w piątek. 11 września został tam jeden pacjent.

- Mężczyzna trafił do naszego szpitala tuż po zdarzeniu, jego stan jest stabilny - dowiedzieliśmy się w piątek po południu od Anety Kuśty, kierowniczki biura zarządu i pełnomocniczki ds. praw pacjenta.

Wiadomo, że to właśnie maszynista składu - szpital informował o tym tuż po zdarzeniu. Jego stan określany był wtedy jako ciężki. Dzięki wysiłkom lekarzy na trzecią dobę po wypadku jego zdrowie się poprawia.

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Tragiczny bilans katastrofy pod Przysuchą

Do tragedii doszło w środę, 9 września ok. 11.25 na przejściu kolejowym w Sokolnikach Suchych w powiecie przysuskim, na zachód od Radomia. Według najnowszych ustaleń kierujący ciężarówką zbagatelizował sygnalizację świetlną i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Lokomotywa uległa zniszczeniu, a wagony wykoleiły się. W pociągu jechało ponad 110 osób, rannych zostało kilkanaście.

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Kierowca ciężarówki nadal w ciężkim stanie

Oprócz wspomnianej trójki do szpitala trafił kierowca samochodu, jego stan jest ciężki. Niestety, w wypadku zginęła 39-letnia pasażerka, mieszkanka Lublina. Jechała w pierwszym wagonie za lokomotywą: wprawdzie reanimacja prowadzona na miejscu się udała, jednak po przewiezieniu do drugiego z radomskich szpitali, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, tzw. szpitala miejskiego, gdzie lekarzom nie udało się uratować jej życia. Druga z osób, które tam trafiły miały więcej szczęścia, doznała urazu nogi i jest już w domu.

Poszkodowani trafili też do szpitali w Opocznie, Kielcach i Końskich.