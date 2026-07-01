Pociąg zderzył się z tirem, z kabiny maszynisty zostały strzępy. Kolejarz Rafał zginął na miejscu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-01 19:22

Ten potworny wypadek wstrząsnął kolejarzami i fanami pociągów. 49-letni maszynista Rafał Kamiński zginął podczas pracy. W Ołtarzewie kierowany przez niego pociąg wjechał w przejeżdżający przez tory samochód ciężarowy. Z kabiny maszynisty zostały tylko strzępy. Mężczyzna nie miał szans, by wyrwać się śmierci.

Ołtarzew. Tir wjechał pod pociąg. Nie żyje maszynista

Dramat rozegrał się po godzinie 9 rano 1 lipca 2024 roku w Ołtarzewie. Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd, ale nie zdążył pokonać torów przed nadjeżdżającym składem Kolei Mazowieckich. Pociąg uderzył w naczepę tira, w które przewożone były materiały budowlane. Z kabiny maszynisty zostały jedynie strzępy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo starań ratownikom nie udało się uratować życia maszynisty. 49-letni Rafał Kamiński zginął na miejscu.

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Rogatki działały prawidłowo

Po wypadku głos zabrała prokuratura. - Samochód wjechał na przejazd przed uruchomieniem rogatek jednak nie zdążył wyjechać z przejazdu, gdyż stały przed nim inne samochody w korku. Rogatki zadziałały prawidłowo - stwierdził w rozmowie z „Super Expressem” prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dodał, że kierowca tira był trzeźwy.

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Koleje Mazowieckie pamiętają

Mimo upływu lat pracownicy Kolei Mazowieckich pamiętają o tragicznie zmarłym maszyniście, który swój zawód traktował jako pasję. W drugą rocznicę potwornego wypadku przewoźnik w mediach społecznościowych opublikował poruszające zdjęcie.

Widnieją na nim tory kolejowe oraz wymowny, krótki napis: 1 lipca 2024 r., Ołtarzew PAMIĘTAMY.

Ten krótki przekaz wystarczył, by w piękny sposób oddać cześć zmarłemu koledze.

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