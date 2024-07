Wjechał tirem pod pociąg. Z kabiny maszynisty zostały strzępy. Kolejarz zginął na miejscu

Kristina miała polecieć do chłopaka w Grecji. Zniknęła. Nowe fakty w sprawie 25-latki

Wielki huk rozległ się po godzinie 9 rano. Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd, pociąg uderzył w naczepę tira. W naczepie przewoził materiały budowalne. Zderzenie zmiażdżyło przód lokomotywy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mimo szybkiej akcji ratunkowej doszło do tragedii. - Zgłoszenie otrzymaliśmy ok. godz. 9.25. Wypadek miał miejsce na przejeździe ze szlabanami. Pociąg osobowy zderzył się z naczepą zestawu ciężarowego, którego kierowca jechał ul. Ceramiczną z Pruszkowa w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. Maszynista zginął na miejscu – mówi „Super Expressowi” Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego. Kierowca tira był trzeźwy. Policjanci cały czas ustalają co było przyczyną wypadku. Mundurowi będą przesłuchiwali świadków zdarzenia i zabezpieczą nagrania kamer monitoringu.

