Pociąg zderzył się z tirem. Nie żyje maszynista Rafał Kamiński. „Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach”

Nagły wypadek zakończył życie maszynisty, który swój zawód traktował jako pasję. Koleje Mazowieckie informują, że odszedł serdeczny kolega i lubiany przez wszystkich pracownik. - Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Rafała Kamińskiego, maszynisty Kolei Mazowieckich i wielkiego pasjonata kolei. Rodzinie i Najbliższym składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Rafał, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach! - czytamy w poście zamieszczonym w serwisie społecznościowym Facebook.

Pod wpisem zaroiło się od poruszających komentarzy. - Bardzo sympatyczny człowiek. Wielka szkoda – napisał pan Daniel. - To bardzo przykra wiadomość. Chodziłem z Rafałem razem do technikum kolejowego i nawet siedzieliśmy w jednej ławce. Później razem jeździliśmy w szopie na Grochowie, ale w końcu nasze drogi zawodowe rozeszły się. Ogromna szkoda, Rafał był człowiekiem który by nawet muchy nie skrzywdził. Tej pustki nikt nie zapełni – dodał pan Grzegorz.

Jak informowaliśmy na łamach „Super Expressu”, wypadek miał miejsce na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie w poniedziałek (1 lipca) po godzinie 9 rano. Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd, pociąg uderzył w naczepę tira. W naczepie przewoził materiały budowalne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownikom nie udało się ocalić poszkodowanego. Policja wyjaśnia szczegóły tej tragedii.