Koszmar podczas remontu drogi. Ciężarówka uderzyła w drzewo, nie żyje 62-letni kierowca

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
Piotr Lis
Konsultacja: Piotr Lis
2026-09-23 8:22

Funkcjonariusze policji ustalają przyczyny tragedii, do której doszło na drodze wojewódzkiej nr 807 w powiecie garwolińskim. Podczas remontu, z nieustalonej do tego czasu przyczyny, 62-letni kierowca ciężarówki zjechał z drogi i wjechał w drzewo. Jego życia nie udało się uratować.

We wtorkowe popołudnie (22 września) na terenie Piastowa (gmina Żelechów) miało miejsce tragiczne zdarzenie. W trakcie robót na drodze wojewódzkiej nr 807 ciężarówka zjechała z trasy i uderzyła w przydrożne drzewo. Pojazd należał do firmy odpowiedzialnej za prace remontowe.

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Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca pojazdu, 62‑letni pracownik odbierający na wywrotkę zerwany przez frezarkę asfalt, prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Ciężarówka stoczyła się z drogi i uderzyła w drzewo. Mimo natychmiastowej reakcji świadków oraz podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. 62‑latek poniósł śmierć na miejscu. Jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności procesowych – informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Śledczy badają teraz szczegółowy przebieg tego nieszczęśliwego wypadku. Kluczowe będzie ustalenie dokładnych przyczyn zgonu 62-letniego mężczyzny.

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