Koszmar podczas remontu drogi. Ciężarówka uderzyła w drzewo, nie żyje 62-letni kierowca

We wtorkowe popołudnie (22 września) na terenie Piastowa (gmina Żelechów) miało miejsce tragiczne zdarzenie. W trakcie robót na drodze wojewódzkiej nr 807 ciężarówka zjechała z trasy i uderzyła w przydrożne drzewo. Pojazd należał do firmy odpowiedzialnej za prace remontowe.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca pojazdu, 62‑letni pracownik odbierający na wywrotkę zerwany przez frezarkę asfalt, prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Ciężarówka stoczyła się z drogi i uderzyła w drzewo. Mimo natychmiastowej reakcji świadków oraz podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. 62‑latek poniósł śmierć na miejscu. Jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych czynności procesowych – informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Śledczy badają teraz szczegółowy przebieg tego nieszczęśliwego wypadku. Kluczowe będzie ustalenie dokładnych przyczyn zgonu 62-letniego mężczyzny.