Drogowcy na kilka dni zamkną ważną ulicę na Pradze-Południe i skrócą trasy autobusów

Kiedy rusza remont ulicy Szaserów?

Prace wystartują wyjątkowo w czwartek, 24 września o godzinie 22:00 i potrwają przez cały weekend. Całkowite zamknięcie remontowanego odcinka potrwa do poniedziałku, 28 września do godziny 4:00 rano, kiedy to kierowcy będą mogli pojechać już zupełnie nową, równą nawierzchnią. Drogowcy skoncentrują się na fragmencie od ulicy Chłopickiego do ulicy Makowskiej.

Jak ominąć zamknięty odcinek? Objazdy i zmiany dla kierowców

Kierowcy muszą przygotować się na objazdy oraz czasowe zmiany w organizacji ruchu lokalnego. Główna trasa objazdowa dla zamkniętego odcinka została wytyczona ulicami Chłopickiego, Grochowską oraz Olszynki Grochowskiej. Warto dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi zasadami ruchu na okolicznych uliczkach, które ulegną tymczasowej modyfikacji:

Dojazd do posesji będzie możliwy wyłącznie ulicami poprzecznymi od strony ulicy Boremlowskiej lub Osowskiej.

będzie możliwy wyłącznie ulicami poprzecznymi od strony ulicy Boremlowskiej lub Osowskiej. Ruch dwukierunkowy zostanie tymczasowo wprowadzony na ulicach zazwyczaj jednokierunkowych: Byczyńskiej, Płowce, Lubieszowskiej, Żółkiewskiego, Boremlowskiej (na odcinku od Żółkiewskiego do Hetmańskiej), Hetmańskiej oraz Biłgorajskiej.

zostanie tymczasowo wprowadzony na ulicach zazwyczaj jednokierunkowych: Byczyńskiej, Płowce, Lubieszowskiej, Żółkiewskiego, Boremlowskiej (na odcinku od Żółkiewskiego do Hetmańskiej), Hetmańskiej oraz Biłgorajskiej. Na skrzyżowaniu ulicy Chłopickiego z Szaserów drogowcy zamkną jeden pas ruchu po stronie prowadzenia prac. Pozostałymi pasami kierowcy pojadą prosto lub w kierunku Wspólnej Drogi.

drogowcy zamkną jeden pas ruchu po stronie prowadzenia prac. Pozostałymi pasami kierowcy pojadą prosto lub w kierunku Wspólnej Drogi. Zakazy parkowania zaczną obowiązywać na remontowanym fragmencie ulicy Szaserów oraz na ulicy Olszynka Grochowska. Ograniczenie dotyczy również wyznaczonych miejsc postojowych, a pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

zaczną obowiązywać na remontowanym fragmencie ulicy Szaserów oraz na ulicy Olszynka Grochowska. Ograniczenie dotyczy również wyznaczonych miejsc postojowych, a pozostawione auta mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Rowerzyści napotkają ograniczenia na drodze rowerowej. Od strony Chłopickiego dojadą tylko do Lubieszowskiej, natomiast jadąc od Makowskiej dotrą wyłącznie do ulicy Podolskiej. Na pozostałym fragmencie trasa dla jednośladów będzie całkowicie zamknięta.

Zmiany w kursowaniu autobusów miejskich

Prace asfaltowe wpłyną również na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Pasażerowie linii autobusowych 188 oraz 202 muszą liczyć się ze skróconymi trasami. Pojazdy te jadące ulicą Chłopickiego dojadą jedynie do pętli PKP Olszynka Grochowska, gdzie zakończą swoje trasy. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat kursowania komunikacji miejskiej można znaleźć bezpośrednio na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.