"Ego kruchutkie jak herbatnik". Bójka kierowców na S8 wylądowała w sieci. Teraz szuka ich policja

Do bójki doszło 19 września około godz. 17:09 na S8 przy węźle Lucynów.

Nagranie pokazał popularny profil STOP CHAM.

Policja prosi o kontakt osoby, które widziały zdarzenie lub mają nagranie.

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Dwóch kierowców zamiast rozmowy wybrało pięści

Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane w internecie przez profil STOP CHAM. Widać na nim samochody zatrzymane na pasie awaryjnym oraz dwóch mężczyzn, którzy szarpią się, a następnie biją po twarzach. Autorzy nagrania opatrzyli je ironicznym komentarzem: „Bójka MMA na drodze ekspresowej. Mężczyźni są tacy emocjonalni, ego kruchutkie jak herbatnik...” Do awantury doszło w sobotę, 19 września, około godz. 17:09 na trasie S8, w rejonie węzła Lucynów, na jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, co było przyczyną konfliktu.

Policja zobaczyła nagranie i szuka świadków

We wtorek, 22 września, sprawą zainteresowała się Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie. Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają wyjaśnić przebieg całej sytuacji. Policja apeluje przede wszystkim do osób, które były w tym czasie na trasie S8 i mogły widzieć awanturę. Szczególnie cenne mogą być nagrania z wideorejestratorów.

Masz nagranie? Policja czeka na kontakt

Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć informacje dotyczące bójki albo zarejestrowały ją kamerą samochodową. Informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie pod numerem 47 704 62 00. Policjanci liczą na kierowców, którzy jechali wtedy S8 w stronę Warszawy i mogli uchwycić na kamerze moment rozpoczęcia awantury lub jej dalszy przebieg.