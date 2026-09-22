"Ego kruchutkie jak herbatnik". Bójka kierowców na S8 wylądowała w sieci. Teraz szuka ich policja

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-22 13:30

Scysja kierowców na drodze ekspresowej S8 zakończyła się rękoczynami. Dwaj mężczyźni wysiedli z samochodów i zaczęli się szarpać, a później okładać pięściami po twarzach. Nagranie z zajścia trafiło do internetu. Teraz sprawą zajmują się policjanci z Wyszkowa, którzy szukają świadków i kierowców z wideorejestratorami.

Trasa ekspresowa S8 z drogowskazem na Warszawę i Wrocław. O bójce kierowców na tej trasie przeczytasz na SE.
Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS / EAST NEWS Trasa S8
  • Do bójki doszło 19 września około godz. 17:09 na S8 przy węźle Lucynów.
  • Nagranie pokazał popularny profil STOP CHAM.
  • Policja prosi o kontakt osoby, które widziały zdarzenie lub mają nagranie.
Ulewa w Warszawie zbiera żniwa! Ferrari California utonęło na S8. Co ten kierowca sobie myślał?

Polecany artykuł:

Dwóch kierowców zamiast rozmowy wybrało pięści

Nagranie ze zdarzenia zostało opublikowane w internecie przez profil STOP CHAM. Widać na nim samochody zatrzymane na pasie awaryjnym oraz dwóch mężczyzn, którzy szarpią się, a następnie biją po twarzach. Autorzy nagrania opatrzyli je ironicznym komentarzem: „Bójka MMA na drodze ekspresowej. Mężczyźni są tacy emocjonalni, ego kruchutkie jak herbatnik...” Do awantury doszło w sobotę, 19 września, około godz. 17:09 na trasie S8, w rejonie węzła Lucynów, na jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, co było przyczyną konfliktu.

Policja zobaczyła nagranie i szuka świadków

We wtorek, 22 września, sprawą zainteresowała się Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie. Funkcjonariusze prowadzą czynności, które mają wyjaśnić przebieg całej sytuacji. Policja apeluje przede wszystkim do osób, które były w tym czasie na trasie S8 i mogły widzieć awanturę. Szczególnie cenne mogą być nagrania z wideorejestratorów.

Masz nagranie? Policja czeka na kontakt

Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogą mieć informacje dotyczące bójki albo zarejestrowały ją kamerą samochodową. Informacje można przekazywać Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie pod numerem 47 704 62 00. Policjanci liczą na kierowców, którzy jechali wtedy S8 w stronę Warszawy i mogli uchwycić na kamerze moment rozpoczęcia awantury lub jej dalszy przebieg.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki