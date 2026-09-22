Powstał wyjątkowy mural dla „Slaba”. Pomogła żona tragicznie zmarłego pilota

Inicjatywa stworzenia ściennego malowidła wyszła od burmistrz Gostynina, a pretekstem była pierwsza rocznica tragicznej śmierci Macieja Krakowiana. Przedsięwzięcie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem lokalnej społeczności. Jak zaznaczają władze miasta, Gostynin to miejsce dorastania zmarłego oficera. Zanim jego lotnicza kariera nabrała tempa i rzuciła go w różne zakątki Polski oraz świata, to właśnie tutaj zdobywał wykształcenie i kształtował swoją osobowość.

Nad realizacją projektu czuwała Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie z Wydziałem Promocji magistratu. Kluczowe znaczenie miała pomoc żony lotnika, Magdaleny Krakowian, która udostępniła niezbędne zdjęcia i zaakceptowała koncepcję wizualną. Za stronę graficzną odpowiadał Piotr Łysakowski, znajomy zmarłego pilota, doskonale rozumiejący jego lotniczą pasję. Same prace malarskie powierzono artystom z ekipy Kolorowi.com.

Cieszymy się, że pamięć o ppłk. pil. Macieju Krakowianie tak wspaniale nas wszystkich łączy – przekazało Miasto Gostynin.

Wszystkie prace twórcze zostały już zakończone. Obecnie urzędnicy pracują nad odpowiednią oprawą zbliżającej się ceremonii, która ma przebiec w podniosłej atmosferze. Dokładna data uroczystego zaprezentowania muralu zostanie niebawem przekazana mieszkańcom.

Katastrofa z udziałem Macieja Krakowiana

Maciej „Slab” Krakowian poniósł śmierć 28 sierpnia 2025 roku w trakcie lotu treningowego przed radomskim AirSHOW. Prowadzony przez niego wielozadaniowy F-16 uderzył w płytę lotniska. W wyniku tej tragedii pilot zginął na miejscu, a organizatorzy podjęli decyzję o natychmiastowym odwołaniu zaplanowanych na weekend pokazów lotniczych.

Doświadczony oficer służył na co dzień w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego zlokalizowanej w podpoznańskich Krzesinach. Pełnił tam rolę instruktora oraz przewodził zespołowi F-16 Tiger Demo Team Poland. Jego logbook zamykał się imponującym wynikiem 1400 godzin spędzonych w powietrzu, z czego 1200 za sterami popularnego „Jastrzębia”. Wielokrotnie prezentował swoje kunsztowne umiejętności pilotażowe przed publicznością polską i międzynarodową.

Niespełna miesiąc przed dramatycznym wypadkiem, w lipcu 2025 roku, pilot triumfował podczas prestiżowych pokazów Royal International Air Tattoo organizowanych w Wielkiej Brytanii. Zdobył tam wyróżnienie „As the Crow Flies Trophy”, przyznawane za najbardziej spektakularny pokaz solowy, który zdobył największe uznanie zgromadzonej widowni.