To województwo jest królem polskich wsi. Liczby robią ogromne wrażenie

Polska wieś kojarzy się z rozległymi polami, spokojnymi drogami i charakterystyczną zabudową. Pod tym względem jeden region szczególnie wyróżnia się na mapie kraju. Mowa o województwie mazowieckim, które jest największe w Polsce zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców. To jednak nie wszystko. Mazowsze może pochwalić się również największą liczbą wsi spośród wszystkich województw.

Województwo mazowieckie bije rekordy w liczbie wsi

Aktualne dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń. Na terenie województwa mazowieckiego położonych jest dokładnie 8530 wsi, co daje mu pierwsze miejsce w skali całego państwa. Wystarczy spojrzeć na drugi kraniec zestawienia, by dostrzec ogromną dysproporcję – w województwie opolskim takich miejscowości znajdziemy zaledwie 1169.

Skąd tak ogromna liczba wsi na Mazowszu?

Warto pamiętać, że Mazowsze to terytorialny gigant. Obejmuje obszar przekraczający 35,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, na którym żyje blisko 5,5 miliona osób. Taka skala przekłada się na olbrzymie zróżnicowanie terenu i wyjątkowy charakter całego regionu, w którym funkcje administracyjne przeplatają się z rolniczymi tradycjami.

Taka struktura osadnicza ma swoje głębokie korzenie w historii. Przez stulecia na tych ziemiach powstawały liczne mniejsze i większe wsie rolnicze. Co ciekawe, obecność potężnej Warszawy wcale nie tłamsi tego zjawiska, a wręcz zachęca do rozbudowy okolicznych osad, które mimo upływu lat wciąż pozostają typowymi wsiami.

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Józefosław i największe wsie w województwie mazowieckim

Na terenie Mazowsza zlokalizowana jest również wieś, która dzierży palmę pierwszeństwa pod kątem liczby ludności w całej Polsce. Chodzi o Józefosław, położony zaledwie kilkanaście kilometrów od stolicy, w którym zamieszkuje ponad 14,8 tysiąca osób.